ВСУ пошли вперед и выбили 'элитные' части РФ: в Генштабе назвали направление

Ситуация на линии фронта на Сумщине стабилизирована, враг остановлен, сообщили в Генштабе.

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ВСУ идут вперед / Коллаж: Главред, фото: 41 ОМБр, 56 ОМБр

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В районе населённого пункта Алексеевка украинским подразделениям удалось продвинуться вперёд

Украинские войска удерживают линию обороны — освобождён населённый пункт Андреевка

Украинские войска продолжают удерживать оборонительные позиции и одновременно готовятся к контрнаступательным операциям с целью вытеснения российских сил. В районе населённого пункта Алексеевка украинским подразделениям удалось продвинуться вперёд и оттеснить противника дальше от города Сумы.

Согласно сообщению Генерального штаба Вооружённых сил Украины, на Сиверо-Слобожанском направлении Силы обороны продолжают успешно сдерживать наступательные попытки врага в приграничной зоне Сумской области и наносят ему существенные потери.

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"Действия наших защитников, в том числе на Курском направлении, привели к тому, что около 50 тысяч российских военнослужащих оказались задействованы в этом районе и не были переброшены на другие ключевые направления, такие как Покровское и Новопавловское", — говорится в сообщении Генштаба.

/ Инфографика: Главред

Ситуация на линии фронта стабилизирована. Враг остановлен на участке, проходящем через населённые пункты Юнаковка, Яблоневка, Новониколаевка, Алексеевка, Кондратовка, далее — по государственной границе и вглубь территории России — до плацдарма в Глушковском районе Курской области.

"Украинские войска удерживают линию обороны, готовятся к контрударам и уже достигли успеха — освобождён населённый пункт Андреевка, а также обеспечено продвижение в районе Алексеевки", — уточнили в военном командовании.

В то же время Россия активно использует на этом участке элитные подразделения — морскую пехоту, десантно-штурмовые войска и наиболее боеспособные мотострелковые части, применяя артиллерию большой дальности, боевую авиацию и ударные БПЛА. Кроме того, противник пытается вытеснить украинские силы с занятых позиций на территории Курской и Белгородской областей РФ.

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Ранее сообщалось о том, что россияне штурмуют на новом направлении. Продолжаются активные боевые столкновения в районе Доброполья, подчеркнул Александр Сырский.

Напомним, ранее сообщалось об успехах ВСУ на самом "горячем" направлении. Главнокомандующий ВСУ изучил ситуацию на фронте и дал новые указания.

Как писал ранее Главред со ссылкой на ОСУВ "Хортица", РФ прорывается в опасной точке. Россияне используют численное преимущество, однако ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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