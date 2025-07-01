В Германии убили украинку с годовалым ребенком, преступник явился с повинной

О причастности к убийству 32-летней женщины и ее маленького ребенка, проживавших в Дорстене, заявил 16-летний подросток из Украины.

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Женщина и ребенок найдены мертвыми в Германии / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

В Дорстене убили украинку и ее ребенка

Женщина и девочка были найдены мертвыми в лесу

В причастности к убийству признался 16-летний подросток

В Германии нашли мертвой гражданку Украины и ее малолетнюю дочь. В убийстве признался украинский подросток. Об этом говорится в совместном заявлении прокуратуры Эссена и полиции Реклингхаузена.

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Убийство произошло в городе Дорстен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).

Тело женщины обнаружила утром 29 июня случайная прохожая на тропинке в лесу. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, нашли в кустах неподалеку тело ребенка.

Следствие установило, что погибшей является 32-летняя гражданка Украины, а второй жертвой — ее дочь в возрасте 1 год и 7 месяцев. Обе проживали в районе Дорстен-Гольстергаузен.

По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стали телесные повреждения, нанесенные в результате насильственных действий.

Вечером 29 июня к полицейским обратился 16-летний гражданин Украины, который также проживает в Дорстене. Он добровольно признался в причастности к совершению преступления и был задержан. Продолжается следствие.

На данный момент другие детали дела не сообщаются. Нет информации о наличии других подозреваемых и о том, были ли знакомы убитая женщина и подросток.

По информации агентства dpa, у погибшей есть еще одна дочь, которой 13 лет. Сейчас она находится под опекой ведомства по делам молодежи.

Убийства украинцев за границей

Как писал Главред, ранее в Хаасроде (Бельгия) была убита 46-летняя украинка и ее 6-летняя дочь.

Тела с ножевыми ранениями были найдены в доме, где жила женщина, выехавшая из Украины после начала полномасштабного вторжения России. По данным правоохранителей, убийца поджог дом, жертв обнаружили спасатели, которые приехали тушить пожар.

Позже в прокуратуре заявили, что в убийстве жены и дочери украинского военного в бельгийском городе Хаасроде признался 16-летний сын женщины.

В 2024 году в немецком городе Мурнау нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. 36-летний мужчина от полученных тяжелых травм скончался на месте, второй, 23-летний пострадавший умер в соседней больнице вечером 27 апреля. Правоохранители нашли и задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 57-летний гражданин страны-агрессора РФ.

Впоследствии стало известно, что погибшие были украинскими военнослужащими, которые проходили курс восстановления в Баварии после ранений.

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