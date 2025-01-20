"Не закончится завтра". Макрон дал тревожный прогноз насчет войны в Украине

Новые угрозы заставляют Францию адаптироваться, подчеркнул Эммануэль Макрон.

https://glavred.info/world/ne-zakonchitsya-zavtra-makron-dal-trevozhnyy-prognoz-naschet-voyny-v-ukraine-10632458.html Ссылка скопирована

Эммануэль Макрон объявил о плане "мобилизации" / Коллаж: Главред, Фото: lrt.lt, Facebook/armee2terre

Главное:

После профессиональной армии французам следует мобилизовать резерв

Украине нужно дать возможность выстоять для переговоров с позиции силы

Не может быть мира и безопасности в Европе без европейцев

Во Франции объявят "мобилизацию" большего количества молодых добровольцев, которые будут направлены на поддержку французской армии, заявил президент Эммануэль Макрон.

"Давайте не будем вводить себя в заблуждение, конфликт в Украине не закончится завтра или послезавтра", - цитирует французского президента Le Monde.

видео дня

По его словам, новые угрозы заставляют Францию адаптироваться. При этом он также призвал к "европейскому стратегическому пробуждению".

"Вызов сегодня заключается в том, чтобы дать Украине возможность выстоять и вступить в любые будущие переговоры с позиции силы. Задача завтра, когда боевые действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения к войне на ее территории, а также гарантии нашей собственной безопасности", - отметил французский лидер.

Макрон добавил, что не может быть мира и безопасности в Европе без европейцев и без того, чтобы об этом договаривались европейцы.

Он пояснил, что после профессиональной армии французам следует мобилизовать профессиональный резерв, чтобы обеспечить поддержку и подкрепление.

Что известно о плане "мобилизации" во Франции

Макрон обратился к правительству и штабу вооруженных сил с просьбой предоставить к маю предложения, чтобы "дать возможность молодым добровольцам обучаться в вооруженных силах и укреплять их ряды".

"Мы должны будем лучше выявлять добровольцев, тренировать их и быть способными мобилизовать их, когда придет время, усилить армии на материковой Франции или в других местах", - подчеркнул он.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

Другие новости:

Что предусматривает инициатива Макрона по миротворческой миссии в Украине Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред