"Не закончится завтра". Макрон дал тревожный прогноз насчет войны в Украине

Главное:
- После профессиональной армии французам следует мобилизовать резерв
- Украине нужно дать возможность выстоять для переговоров с позиции силы
- Не может быть мира и безопасности в Европе без европейцев
Во Франции объявят "мобилизацию" большего количества молодых добровольцев, которые будут направлены на поддержку французской армии, заявил президент Эммануэль Макрон.
"Давайте не будем вводить себя в заблуждение, конфликт в Украине не закончится завтра или послезавтра", - цитирует французского президента Le Monde.
По его словам, новые угрозы заставляют Францию адаптироваться. При этом он также призвал к "европейскому стратегическому пробуждению".
"Вызов сегодня заключается в том, чтобы дать Украине возможность выстоять и вступить в любые будущие переговоры с позиции силы. Задача завтра, когда боевые действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения к войне на ее территории, а также гарантии нашей собственной безопасности", - отметил французский лидер.
Макрон добавил, что не может быть мира и безопасности в Европе без европейцев и без того, чтобы об этом договаривались европейцы.
Он пояснил, что после профессиональной армии французам следует мобилизовать профессиональный резерв, чтобы обеспечить поддержку и подкрепление.
Что известно о плане "мобилизации" во Франции
Макрон обратился к правительству и штабу вооруженных сил с просьбой предоставить к маю предложения, чтобы "дать возможность молодым добровольцам обучаться в вооруженных силах и укреплять их ряды".
"Мы должны будем лучше выявлять добровольцев, тренировать их и быть способными мобилизовать их, когда придет время, усилить армии на материковой Франции или в других местах", - подчеркнул он.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.
Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.
Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.
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Что предусматривает инициатива Макрона по миротворческой миссии в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.
Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.
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