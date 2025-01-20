Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Не закончится завтра". Макрон дал тревожный прогноз насчет войны в Украине

Алексей Тесля
20 января 2025, 22:25
41
Новые угрозы заставляют Францию адаптироваться, подчеркнул Эммануэль Макрон.
Макрон
Эммануэль Макрон объявил о плане "мобилизации" / Коллаж: Главред, Фото: lrt.lt, Facebook/armee2terre

Главное:

  • После профессиональной армии французам следует мобилизовать резерв
  • Украине нужно дать возможность выстоять для переговоров с позиции силы
  • Не может быть мира и безопасности в Европе без европейцев

Во Франции объявят "мобилизацию" большего количества молодых добровольцев, которые будут направлены на поддержку французской армии, заявил президент Эммануэль Макрон.

"Давайте не будем вводить себя в заблуждение, конфликт в Украине не закончится завтра или послезавтра", - цитирует французского президента Le Monde.

видео дня

По его словам, новые угрозы заставляют Францию адаптироваться. При этом он также призвал к "европейскому стратегическому пробуждению".

"Вызов сегодня заключается в том, чтобы дать Украине возможность выстоять и вступить в любые будущие переговоры с позиции силы. Задача завтра, когда боевые действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения к войне на ее территории, а также гарантии нашей собственной безопасности", - отметил французский лидер.

Макрон добавил, что не может быть мира и безопасности в Европе без европейцев и без того, чтобы об этом договаривались европейцы.

Он пояснил, что после профессиональной армии французам следует мобилизовать профессиональный резерв, чтобы обеспечить поддержку и подкрепление.

Что известно о плане "мобилизации" во Франции

Макрон обратился к правительству и штабу вооруженных сил с просьбой предоставить к маю предложения, чтобы "дать возможность молодым добровольцам обучаться в вооруженных силах и укреплять их ряды".

"Мы должны будем лучше выявлять добровольцев, тренировать их и быть способными мобилизовать их, когда придет время, усилить армии на материковой Франции или в других местах", - подчеркнул он.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

Другие новости:

Что предусматривает инициатива Макрона по миротворческой миссии в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.

Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Эммануэль Макрон новости Франции война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Не закончится завтра". Макрон дал тревожный прогноз насчет войны в Украине

"Не закончится завтра". Макрон дал тревожный прогноз насчет войны в Украине

22:25Мир
Инаугурация Трампа и новые требования Путина: главные новости Украины (дайджест)

Инаугурация Трампа и новые требования Путина: главные новости Украины (дайджест)

22:01Украина
Освобождение от службы мужчин 50+: юрист расставил все точки над "і"

Освобождение от службы мужчин 50+: юрист расставил все точки над "і"

21:46Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 21 января: Весам - хорошая новость, Скорпионам - сюрприз

Гороскоп на завтра 21 января: Весам - хорошая новость, Скорпионам - сюрприз

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти кольцо

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти кольцо

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

ТЭС уничтожена полностью: РФ ударила по объекту энергетики, идет разбор завалов

ТЭС уничтожена полностью: РФ ударила по объекту энергетики, идет разбор завалов

"Была одной из самых первых": умерла участница группы Лисапетный батальон

"Была одной из самых первых": умерла участница группы Лисапетный батальон

Последние новости

22:31

Второе пришествие Трампа: кто самый молодой и самый старший из президентов США

22:25

"Не закончится завтра". Макрон дал тревожный прогноз насчет войны в Украине

22:18

Потап сменил псевдоним и посмеялся над Украиной

22:03

Наблюдает и спасает от беды: как понять, что ангел-хранитель рядом

22:01

Инаугурация Трампа и новые требования Путина: главные новости Украины (дайджест)

Инаугурация Трампа 2025: онлайн-трансляция церемонииИнаугурация Трампа 2025: онлайн-трансляция церемонии
21:46

Освобождение от службы мужчин 50+: юрист расставил все точки над "і"

21:22

Начнется трудный период в жизни: что нельзя делать 21 января - приметы

21:19

Как понять, что собака мерзнет: животное начинает вести себя очень странно

21:17

Баллистика ударит на сотни километров: прогноз развития ракетной программы ВСУ

Реклама
20:37

Какая черта характера помогает зарабатывать больше: интересное открытие

20:35

"Будут интересные события": Трамп готовит неприятные сюрпризы для Путина - Загородний

20:26

Прочь с пьедестала: Фицо "продул" оппозиции в соцопросах - что известно

20:14

Угроза "катастрофы для Украины": в РФ "стоит писк" после победы Трампа – мнениеВидео

20:00

"Возможности для достижения мира": Зеленский поздравил Трампа с инаугурацией

19:52

Инаугурация Трампа: первые заявления нового президента США

19:32

Аномальная теплота накрывает Украину: до каких градусов повысится температура

19:24

Прячет лицо: в каком наряде Мелания Трамп явилась на инаугурацию мужаФото

19:21

Вкусно и быстро: интересные рецепты завтраков на любой вкус

19:17

Украинская система ПВО: майор ВСУ рассказал о новой разработке

19:10

Какое животное спрятано среди бананов: лишь самый внимательный угадает за 19 секунд

Реклама
19:10

Было ли президентство Байдена провальным?мнение

18:44

Объявление чрезвычайного положения: Трамп хочет пойти на нестандартный шаг

18:38

Байден помиловал ряд чиновников, Трамп назвал это "позором"

18:27

Удар по авиазаводу в Казани: РФ не может производить новые Ту-160 и Ту-22М3 - СМИ

18:21

"Фицо врет": лидер оппозиции Словакии раскрыл детали встречи с Зеленским

18:13

Для чего нужны колпаки на колесах: большинство водителей не догадывается

18:10

Уничтожены целые батальоны РФ: ВСУ нестандартно действуют на Курщине - генерал

18:00

Инаугурация Трампа: где смотреть видеотрансляцию с переводом

17:59

Тест на IQ: только самые зоркие найдут змею среди множества черепах за 5 секунд

17:31

"Уберите этого психа": названо условие переговоров между США и РФ по УкраинеВидео

17:19

"Последняя глава": один из сотрудников покидает группу The Hardkiss

17:18

ТЭС уничтожена полностью: РФ ударила по объекту энергетики, идет разбор завалов

17:16

Важнее, чем кажется: 5 инструментов, которые всегда должны быть в авто

17:15

Пушки заглохнут или рванут с новой силой: что будет с фронтом после инаугурации

17:01

Нужно всего 2 ингредиента: как отмыть сиденье унитаза от желтых пятен

16:51

Массовое дезертирство: задержан командир 155-й бригады ВСУ

16:46

Чем отличаются картинки: только человек с "орлиным зрением" найдет 2 отличия

16:36

Путин назвал свое условие мирных переговоров по Украине и обратился к Трампу

16:35

Дом с джакузи, бассейном и персоналом: как живет украинская 21-летняя блогерша

16:27

Эффект Иванки: в Сети призывают к бойкоту бренда, который одевал Трамп-младшуюВидео

Реклама
16:24

Сколько варить перепелиные яйца, чтобы желток был идеальным: инструкция

16:20

Как бороться с плесенью в доме: эффективный способ

16:13

Удар в тылу врага: уничтожен перевозивший военные грузы локомотив РФВидео

16:12

Сразу несколько магнитных бурь будут трясти Землю: ученые сказали, когда ждать

15:59

"Масштабная волна перемен": СМИ опубликовали часть речи Трампа на инаугурации

15:55

Не только подкова: самые сильные обереги для дома от семейных невзгод

15:51

Переселенцам, которые вернутся из-за границы, предлагают работу: условие

15:21

США могут ударить по РФ: эксперт назвал сценарий окончания войны при Трампе

15:20

Самый полезный салат: не нужно ничего варить и жарить - простой рецепт

15:20

Билли Рэй Сайрус и не только: кто из звезд выступит на инаугурации Трампа

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять