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Один из них абсолютно плохой: названы два сценария развития войны в Украине

Юрий Берендий
20 февраля 2025, 20:31
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После последних заявлений из Белого дома существует лишь два варианта развития событий в Украине, один из которых абсолютно негативный, считает Сотник.
Один из них абсолютно плохой: названы два сценария развития войны в Украине
Названы два сценария развития войны в Украине / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, kremlin.ru

О чем сказал Сотник:

  • Существует два варианта развития событий по войне в Украине
  • Решающее значение будет иметь позиция Европы

Учитывая начало переговоров между США и Россией, а также растущее давление на Украину со стороны администрации Трампа, для Украины существует два возможных сценария развития событий. Об этом в интервью Главреду заявил главный редактор Sotnik-TV, журналист и публицист Александр Сотник.

Первый вариант предполагает продолжение войны, в которой Европа открыто поддержит Украину. В таком случае, по словам Сотника, Трамп не будет объявлять войну Европе, а российские оккупанты понесут серьезные потери и будут вынуждены отступить. В дальнейшем они могут только заявлять о своей "победе", прикрываясь сохранением суверенитета, однако реальность будет другой.

Смотрите интервью с Александром Сотником, в котором он рассказал, как РФ превращает США в союзника, и что дальше будет с войной в Украине:

Важно освободить оккупированные территории и нанести агрессору решительное поражение, чтобы Россия поняла: ее больше не будет ни в Украине, ни в Польше, ни в странах Балтии, ни в Европе в целом.

"Но я боюсь, что это мое пожелание нереально на данный момент. Боюсь, все пойдет по плохому сценарию. И тогда, как минимум, нас ждет континентальная война, а, возможно, даже глобальная станет неизбежной", - указывает он.

По словам Сотника, негативный сценарий предполагает, что уже в этом году Трамп и Путин могут заставить Украину к уступкам тем или иным способом.

Путин имеет в своем арсенале ряд гибридных стратегий, среди которых манипуляции на выборах, атаки на энергетическую инфраструктуру, в частности АЭС, и другие методы давления. Все эти сценарии уже тщательно проработаны и могут быть реализованы в формате спецопераций.

"Если Европа не вступит в войну, Украину ждут очень тяжелые времена, а потом и Европу, потому что тогда мировая война станет неизбежной", - резюмировал Сотник.

Обещания Трампа, инфографика о Трампе
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Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, заявление президента США Дональда Трампа, в котором он назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов", вызвало беспокойство среди украинцев относительно возможного пересмотра военной поддержки со стороны новой американской администрации. Об этом сообщает Le Monde.

В то же время NBC News обнародовало материал, в котором отмечается, что Трамп оказывал давление на Украину и пытался шантажировать Зеленского во время переговоров о мирном урегулировании войны с Россией.

The Telegraph пишет, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетит США, где встретится с Трампом и представит ему мирный план по Украине. По информации издания, во время переговоров Стармер объяснит, как европейские войска могут обеспечить выполнение возможного прекращения огня, если соглашение будет заключено при посредничестве Трампа.

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Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 года подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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