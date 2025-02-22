'Путин планирует забрать не только Украину': какие еще три страны хочет себе РФ

На фоне углубления разногласий между США и Европой, эксперт выражает беспокойство относительно новой агрессии России.

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Эксперт прокомментировал цели Путина в отношении Европы / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com, скриншот

О чем сказал эксперт:

Путин может забрать не только Украину, но и Балтийские страны

Россия на пути к расширению своего имперского влияния

Все выглядит так, что требования президента РФ Владимира Путина по выводу американских войск из Балтийского региона свидетельствуют о его намерениях расширить свое влияние на Восточную Европу. Такое мнение высказывает главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник в интервью Главреду.

"Путин уже потребовал убрать американские войска с территории стран Балтии. Это говорит о том, что Путин планирует забрать не только Украину, но и страны Балтии", - отмечает источник, близкий к ситуации. видео дня

Эксперт также обращает внимание на окружение Путина, которое, по его словам, состоит из "лизоблюдов", которые не способны критически оценивать ситуацию и могут подтолкнуть его к ошибочным решениям.

"Сейчас Путина окружают те же люди, что и в 2022 году, перед началом полномасштабной войны, даже большие лизоблюды, чем тогда. Тогда еще была какая-то тайная фронда, которая обозначилась позже, например, Пригожин, а сейчас таких нет. Сейчас Путина окружает абсолютно однородная масса, которая говорит ему: "Вы - великий, у вас все получится. Ваше плешивое величество, вы - гений! У вас получится, вы заберете Украину. А еще - страны Балтии. Мы натянем Европу на швабру!", - говорит собеседник.

НАТО и "ось зла" / Инфографика: Главред

Кроме того, эксперт указывает на раскол между США и Европой, который стал очевидным на Мюнхенской конференции. Этот раскол может создать для Путина возможности для восстановления прокремлевского влияния на европейские страны.

"Мюнхенская конференция показала, что наступил трансатлантический разлад - между США и Европой пролегла пропасть, которая начала расширяться", - отмечают аналитики.

В связи с этим, эксперт призывает европейские страны к единству и противодействию агрессивным планам России.

"И здесь у меня один вопрос к европейским партнерам Украины. Вы - Европа, вас 500 миллионов, неужели вы позволите восстановить то советское влияние на европейские страны, которое так хочет получить Путин? Неужели вы отдадите Украину? Неужели отдадите страны Балтии и утретесь? Ведь потом под флагами "подгебненных" господ Фицо, Джорджеску и других "орбанов" снова произойдет разделение Европы, как пирога", - отмечает источник.

Раскол между США и Европой - что известно

Как сообщал Главред, со ссылкой на эксперта Владимира Горбача, Трамп и Путин стремятся поделить мир между собой. Он отмечает, что глобальное пространство сейчас переживает процесс регионализации и распада на отдельные части.

Согласно сообщению Politico, Трамп и Путин объединили усилия для разрушения Европы. СМИ подчеркивает, что трансатлантический альянс ослабляется, зато возникает новый союз между США и Россией.

Европа, в свою очередь, резко осудила последние заявления и действия президента США Дональда Трампа и продолжила поддерживать Украину. В ответ на это президент Владимир Зеленский выразил благодарность европейским лидерам за их поддержку.

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Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 года подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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