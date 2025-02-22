На ЧАЭС зафиксирован новый очаг тления: раскрыта правда о радиационном фоне

Ситуация на станции находится под постоянным контролем.

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Что происходит на Чернобыльской АЭС после атаки / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин видео ГСЧС

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Что происходит после удара дрона по ЧАЭС

Есть ли угроза радиации на станции

По состоянию на 22 февраля на Чернобыльской атомной электростанции продолжаются работы по устранению последствий атаки, которая произошла 14 февраля - обнаружен новый очаг тления. Об этом сообщают Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям(ГСЧС) и Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения(ГАЗО).

Российский дрон попал в укрытие над разрушенным четвертым энергоблоком, что вызвало тление и повреждение конструкций.

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Сейчас спасатели-верхолазы ГСЧС проводят вскрытие поврежденных конструкций укрытия и ликвидацию очага тления с северной стороны арки.

Что известно о Чернобыльской АЭС / Главред - инфографика

Ситуация на станции находится под постоянным контролем: специалисты осуществляют мониторинг с помощью беспилотников, оснащенных тепловизионными камерами, а также ручных тепловизоров.

По информации ГСЧС, радиационный фон на территории ЧАЭС остается в пределах нормы, угрозы для населения нет.

Удар по ЧАЭС - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на пятницу, 14 февраля РФ ударила по укрытию ЧАЭС, которое защищает мир от радиации. По словам президента Зеленского, страна-агрессор Россия своими действиями создает угрозу для всего мира.

Президент пояснил, что дрон не видели радары, ведь он летел на высоте 85 метров, когда атаковал саркофаг на Чернобыльской АЭС. Также Зеленский напомнил, что саркофаг был абсолютно безопасным, над его строительством работали 40 стран мира.

Кроме этого, глава государства подтвердил, что на Чернобыльскую АЭС налетел беспилотник с фугасным зарядом, который нес не менее 50 кг взрывчатки. Это был модифицированный "Шахед" - российский дрон, сказал Зеленский.

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Что такое ГСЧС? Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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