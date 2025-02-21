Закончится ли война в ближайшие месяцы: четкий прогноз искусственного интеллекта

Внутренние проблемы, такие как инфляция, дефицит товаров и рост социальной напряженности, могут заставить руководство России искать пути для завершения войны.

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ИИ дал четкий прогноз на 2025 год / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОП, kremlin.ru

Ключевое:

Deepseek предсказал, будет ли конец войны в Украине уже в 2025 году

ChatGPT объяснил, какие проблемы в России подтолкнут Путина к миру

Едва ли не каждого украинца интересует вопрос, когда закончится война в Украине и есть ли надежда на ее завершение уже в этом, 2025 году. Главред пообщался с двумя искусственными интеллектами и попросил, чтобы они дали свою аналитику и прогнозы относительно прекращения боевых действий.

Когда закончится война в Украине - прогноз Deepseek

Учитывая текущую динамику, международную поддержку Украины, экономическое давление на Россию и возможные изменения во внутренней политике России, чат Deepseek утверждает, что есть основания полагать, что война в Украине может завершиться до 2025 года.

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Чат выделяет ТОП-4 основных аспектов и аргументов:

Санкции и нехватка ресурсов в РФ. Если санкции против России останутся жесткими, это приведет к постепенному экономическому истощению страны. К 2025 году экономика России может достичь точки, когда дальнейшее ведение войны станет невозможным из-за нехватки ресурсов. Военная динамика. Если Украина получит преимущества на поле боя благодаря подготовке своих войск, модернизации армии и поддержке союзников, то Россия, столкнувшись с большими потерями и отсутствием возможности продолжать наступательные операции, может быть вынуждена перейти к обороне. Переговоры и дипломатия. Если до 2025 года Украина, поддерживаемая Западом, сможет выйти на переговоры с позиции силы, что позволит обеспечить выгодные условия мира. Внутренняя ситуация в России. К 2025 году внутренняя политическая ситуация в России может стать нестабильной из-за роста недовольства населения, связанного с экономическими трудностями и потерями на фронте. Тогда возможны изменения в руководстве страны или пересмотр внешней политики, что будет способствовать завершению войны.

Когда закончится война в Украине - прогноз ChatGPT

Анализируя действия ВСУ, военные, экономические и политические изменения в России, а также значительную поддержку Украины со стороны международных партнеров, ChatGPT говорит, что есть реалистичная вероятность, что война в Украине может завершиться уже в 2025 году.

Чат выделяет ТОП-5 основных аспектов и аргументов:

Тренды в военной ситуации. Украинская армия за последний год продемонстрировала значительный прогресс на фронте, благодаря которому удалось освободить некоторые территории, а также эффективно противостоять атакам российских войск. В 2024 году мы видим улучшение в стратегических возможностях ВСУ, что может привести к значительным изменениям на поле боя в последующие месяцы. Международная поддержка Украины: Украине продолжают оказывать масштабную военную и экономическую помощь со стороны Запада, в частности США, ЕС, Великобритании и других партнеров. Эта поддержка только укрепляет позиции Украины, позволяя ей наращивать потенциал для окончательного освобождения территорий. Растущее внутреннее давление в России. Внутренняя политическая нестабильность в России, а также возможные изменения в руководстве страны могут ускорить процесс прекращения войны. Экономические санкции и социальные проблемы создают дополнительное давление на Кремль, заставляя его рассматривать дипломатические варианты. Развитие дипломатических инициатив: Несмотря на военную напряженность, дипломатические усилия с обеих сторон не прекращаются. Есть несколько вариантов мирных переговоров, которые могут стать реалистичными уже в ближайшие годы. А к 2025 году могут появиться более реальные перспективы для переговоров, поскольку обе стороны могут понять, что длительная война становится непродуктивной и изнурительной. Переломный момент в 2024-2025 гг. Учитывая существующие тенденции, можно предположить, что в 2024-2025 годах конфликт может достичь стратегического перелома, что приведет к завершению боевых действий. Военная ситуация на фронте может измениться настолько, что Россия будет вынуждена принять условия мирных переговоров.

В какое время года закончится война?

ИИ отмечают, что, хотя точные даты нельзя определить, наиболее вероятными периодами завершения войны, являются весна и лето 2025 года, когда основные военные действия могут прекратиться из-за сочетания военного успеха Украины, истощения российских ресурсов и политических изменений в России.

Учитывая вышеперечисленные факторы и аргументы, можно предположить, что война в Украине может завершиться уже в 2025 году. Однако, важно понимать, что это лишь прогноз искусственного интеллекта, и реальная ситуация может измениться в любой момент.

Приближение конца войны в Украине - что известно

Главред со ссылкой на ГУР писал о том, что РФ готовится объявить о "победе" в войне до 24 февраля. Более того, в указанных планах может звучать также и о "победе России над НАТО", поскольку длительное время московитская пропаганда описывала войну против Украины как войну с Альянсом.

Также были названы два сценария развития войны в Украине. Публицист Александр Сотник высказал мнение, что решающее значение будет иметь позиция Европы. По его мнению, важно освободить оккупированные территории и нанести агрессору решительное поражение.

Кроме этого, СМИ опубликовали тревожный прогноз, сколько Украина продержится без помощи США. В материале Le Monde объясняется, что военная помощь Штатов является критически важной для украинской армии, в частности для обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны, включая системы Patriot, которые размещены вокруг стратегических объектов и Киева.

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Что такое DeepSeek DeepSeek - китайская компания, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, а также семейство крупных языковых моделей. Компания базируется в Ханчжоу, основана и поддерживается китайским хедж-фондом High-Flyer. DeepSeek выпустила свои модели с открытым исходным кодом. Версию DeepSeek-V3 считают сопоставимой с другими языковыми моделями в 2024 году, такими как Qwen и ChatGPT. Выход модели DeepSeek-R1 в январе 2025 года вызвал резкое снижение курсов акций мировых технологических компаний и дискуссии о переоценке инвестиций в ИИ. DeepSeek разрабатывает ИИ-модели с 2023 года, однако известность компания получила только в минувшие выходные, когда ее чатбот DeepSeek R1 возглавил чарты самых скачиваемых приложений во многих странах мира. Компания заявила, что потратила на его разработку всего $5,6 млн, что удивило инвесторов и заставило их усомниться в оправданности многомиллиардных инвестиций в аналогичные разработки от ведущих ИТ-компаний мира.

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