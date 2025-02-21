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Вывод войск из Украины: эксперт назвал сценарий, как поставить РФ на растяжку

Даяна Швец
21 февраля 2025, 13:14
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Россияне долго говорили о демилитаризации Украины, а тут вдруг речь зашла об ограничении армии России, обращает внимание эксперт.
Путин, армия РФ
Россию поставили перед выбором / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Главное из заявлений эксперта:

  • Запад требует сократить российскую армию
  • Украина должна усиливать позиции военными действиями
  • Стратегия Кремля направлена на истощение Запада и раскол союзников

Специальный представитель Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог назвал уступки, на которые должен пойти Путин для завершения войны. Политический эксперт Тарас Загородний высказал мнение в интервью Главреду, что, даже если США попытаются заставить Россию сократить армию в европейской части страны и перебросить силы ближе к Китаю, все равно остаются нерешенные вопросы:

"Кто остановит войну, как, какими будут последствия для России? Россия вообще может послать всех нафиг и сказать, что ей все это неинтересно."

По словам аналитика, переговоры являются развивающимся процессом, и их результат будет зависеть от военных успехов Украины.

"Мы не должны воспринимать то, о чем идут начальные переговоры, как конечный результат. Переговоры - это поэтапный процесс, баланс сил. Чем больше Украина будет долбить по территории России во время переговоров, тем больше баланс сил будет склоняться в нашу сторону, и мы постепенно перейдем к вопросу о графике вывода российских войск с территории Украины", - убежден аналитик.

В то же время Загородний отметил положительное значение самой риторики таких заявлений.

"Но сам тон заявления мне нравится, потому что для России сказанное - как серпом по одному месту. Россияне долго говорили о демилитаризации Украины, а тут вдруг речь зашла об ограничении армии России", - подчеркивает эксперт.

Он также отметил отсутствие четких механизмов выполнения любого соглашения.

"Любой договор, который вы подписываете, является пустой бумагой, если нет четкого механизма принудительного выполнения этого договора. Кто заставит Россию перебросить войска, каким образом это будет происходить - под видом учений, передислокации и т.д., как проконтролировать сокращение Россией войск - на эти вопросы нет ответа. Я не верю в этот вариант, ведь Россия нарушила договор о ракетах малой и средней дальности", - говорит эксперт.

Однако Загородний также предостерегает, что Россия будет пытаться использовать переговоры как тактический ход.

"Путин будет "тянуть волынку" и рассказывать сказки, чтобы обвалить Украину, поссорить ее с Европой и США. Россия уже пытается требовать полностью прекратить помощь Украине, мол, только после этого она согласится разговаривать. Это будет постоянно", - резюмировал Загородний.

Смотрите видео - Тарас Загородний рассказал о плане Б Трампа по Украине:

Переговоры по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, недавно в ISW объяснили, готов ли Кремль сдать назад в переговорах. По мнению аналитиков, Путин сейчас пытается оптимизировать российскую делегацию на переговорах, чтобы она была наиболее эффективной и получила максимум от Соединенных Штатов.

В то же время в ГУР сделали заявление, что РФ готовится объявить о "победе" в войне до 24 февраля. Пропагандисты в РФ получили указание продвигать "победные" нарративы к годовщине вторжения, говорят в разведке.

В свою очередь депутат ЕП Мика Аалтола выразил мнение, что Трамп требует, чтобы Европа "сдала" Украину России за 3 недели. По его словам, президент США шантажирует европейцев выводом американских войск с континента.

Больше заявлений эксперта Загороднего:

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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