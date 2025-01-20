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"Будут интересные события": Трамп готовит неприятные сюрпризы для Путина - Загородний

Юрий Берендий
20 января 2025, 20:35
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Новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готовит ряд сюрпризов для России, которые лишь ухудшат ее положение, отмечает политический эксперт.
'Будут интересные события': Трамп готовит неприятные сюрпризы для Путина - Загородний
Трамп готовит неприятные сюрпризы для Путина / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем сказал Загородний:

  • Трамп готовит ряд сюрпризов для Путина
  • Ситуация для Кремля может значительно ухудшиться

Второй срок избранного президента США Дональда Трампа принесет для России и лично для военного преступника и диктатора Владимира Путина очень много неприятных сюрпризов. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, Трамп не забудет российскому диктатору Путину публичные сравнения его с уже экс-президентом США Джо Байденом.

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"Путин вообще публично сравнил Трампа с Байденом - думаю, большей обиды для Трампа нет", - сказал Загородний.

Эксперт отмечает, что Путин продолжает "гнуть свою линию", будучи уверенным, что "у него все хорошо". Однако, такая логика, по мнению Загороднего, далека от истины.

"Поэтому нас ждут очень интересные события, причем даже раньше, чем мы можем предположить", - резюмировал Тарас Загородний.

Новая Дональд Трамп инфографика
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, где обсуждал войну против Украины. Как сообщают российские пропагандистские СМИ, во время этой встречи Путин поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США и заявил, что Россия якобы готова к диалогу с новой американской администрацией по войне в Украине.

Избранный президент США Дональд Трамп твердо намерен добиться завершения войны, которую развязала Россия против Украины. Об этом заявил Майк Волтц, будущий советник по национальной безопасности нового президента США. Он отметил, что на пути к прекращению войны остаются три ключевых вопроса, которые требуют решения и касаются возможных переговоров Украины с РФ, сообщает CBS.

Накануне инаугурации, во время митинга в Вашингтоне, Дональд Трамп пообещал прекратить агрессию России против Украины. Он также сообщил, что после вступления в должность планирует организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы договориться о личной встрече с ним.

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Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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