Путин назвал свое условие мирных переговоров по Украине и обратился к Трампу

Военный преступник Владимир Путин отметил, что в войне против Украины необходимо установить долговременный мир, а не кратковременное перемирие.

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Путин поздравил Трампа со вступлением в должность и вспомнил о войне в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, facebook/DonaldTrump

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Путин поздравил Трампа со вступлением в должность

Российский диктатор отметил, что цель так называемого "СВО" заключается в отстаивании интересов РФ

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, во время которого обсуждал войну против Украины, сообщают российские пропагандистские СМИ.

В ходе заседания рассматривались международные вопросы, включая ситуацию на Ближнем Востоке, вокруг Украины, а также перспективы российско-американских отношений с будущей администрацией США.

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Путин поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента и заявил, что Россия якобы готова к диалогу с новой администрацией США по так называемому "украинскому конфликту".

"Мы видим заявления новоизбранного президента США и членов его команды о желании возобновить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией", - сказал Путин.

Он отметил, что в Кремле также обращают внимание на заявления Дональда Трампа о важности предотвращения третьей мировой войны.

"Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность", - добавил президент.

Президент страны-агрессора России подчеркнул, что следует устранить первопричину "кризиса" (так он называет полномасштабное вторжение России в Украину - ред.), а основной целью урегулирования, по его мнению, должно стать установление длительного мира, а не временное перемирие.

"Что же касается самого урегулирования ситуации, то снова хочу подчеркнуть: его целью должно быть не короткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью дальнейшего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, проживающих в этом регионе", - сказал военный преступник Владимир Путин.

Он отметил, что диалог с США будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе.

"Мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы русского народа, в этом и заключается смысл "СВО"", - добавил Путин.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, наступательные действия российских оккупационных войск продолжаются, и враг постепенно приближается к административной границе между Донецкой и Днепропетровской областями, что подтверждается данными карты DeepState. Руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук отметил, что это теоретически может представлять угрозу для Павлограда на Днепропетровщине.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что остановка российских войск на нынешней линии разграничения станет для России фактическим поражением, демонстрируя ее "слабость и неадекватность".

На Кураховском направлении ситуация остается сложной из-за постоянных попыток российских сил прорваться вперед. В частности, 19 января противник пытался атаковать украинские позиции, используя 10 единиц бронетехники. Как сообщил представитель коммуникационного отдела 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ Орест Дрималовский, украинские десантники дали мощный отпор врагу.

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