"Путин будет быковать, когда его нагнет Трамп" - эксперт

По мнению Тараса Загороднего, после окончания горячей фазы войны, Россия будет постоянно под ударом Украины.

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По мнению Загороднего, РФ будет постоянно под ударом Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Основные тезисы Загороднего:

Россия будет постоянно под ударом Украины

Если РФ остановит войну, её накроет большой кризис

Чем больше будет ударов по России, тем лучше

Остановка на нынешней линии разграничения будет фактически поражением России, которая показывает "слабость и неадекватность". Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

"14 июня Путин высказал свою переговорную позицию. Поскольку он дебил, он не понимает, что ему не надо было этого говорить лично. Но он высказался. Путин сказал, что Украина должна покинуть Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области, признать их российскими и отказаться от вступления в НАТО, и только тогда Россия готова прекратить огонь", - отметил Загородний.

В свою очередь, у Трампа, по мнению эксперта, другая позиция.

"Он начнёт нагибать обе стороны, чтобы все прекратили огонь и остановились на линии разграничения. А это удар по Путину, который много наобещал, а тут его нагибает Трамп, заставляя следовать американскому сценарию. В этом случае всё, Путин "спалился", поскольку окажется, что он как авторитарный лидер не способен отвечать за свои слова. Потому Путин будет быковать, причём именно по этому вопросу", - говорит он.

По мнению эксперта, после окончания горячей фазы войны, Россия будет постоянно под ударом Украины.

"Кроме того, задача России – уничтожить Украину. В РФ понимают, что Украина, если она сохранится, будучи милитаризованным государством, будет мстить, в частности, переносить войну на территорию России, СБУшники будут находить военных преступников на территории РФ и "мочить", потому что это вопрос нашей безопасности. И тогда Россия будет постоянно под ударом Украины. Украина будет вести себя, как Израиль, который не ждёт, когда придут на его территорию, а наносит удары по территории противника. Украина будет очень активна. А это будет означать деградацию России, поскольку с неё всё равно никто все санкции снимать не собирается", считает эксперт.

"Другой момент. Проблема российской экономики состоит в том, что её завязали на оборонку, потому Россия просто не может остановиться. Если она останавливается, произойдёт обвал российской экономики. Сейчас все накопленные проблемы Россия пока что закрывает за счёт нефтянки. Если РФ остановит войну, её накроет реально большой кризис. Сверху всё это накроется ещё и низкими ценами на нефть (если Трамп успеет). И тогда Россию ждёт повторение истории Советского Союза. Потому Путин и не хочет остановки войны. Он понимает, что для него это будет значить и потерю власти, и потерю жизни, скорее всего. Внутри России уже есть поползновения – мол, давайте создавать некое политбюро, коллективного Путина. Потому-то Патрушев везде бегает", - говорит эксперт.

По мнению Загороднего, "наша задача – не нервничать, а то у нас разводят панику и истерику".

"Люди, завязанные на Демократическую партию США, никак не могут успокоиться, что демократы проиграли выборы, и втягивают Украину в эти межпартийные разборки. Нам нужна поддержка всех сторон. Нам важно понимать, что Трамп хочет быть миротворцем, а не повторения истории с Байденом и Афганистаном. У Трампа есть амбиции и эго, которое с этим связано. Так что никто никого бросать не собирается. Нам нужно следить за происходящим и наращивать собственную мощь: клепать ракеты и долбать ими по России. Чем больше мы будем бить по России, тем лучше будет для нас. Чем больше мы будем независимы в плане военной промышленности от Запада, тем лучше для нас. Ведь Запад не любит слабаков", - говорит он.

По его словам, Россия показывает слабость и неадекватность.

"Чем больше будет ударов по России, тем лучше. Например, если Путин приедет на встречу с Трампом на фоне того, что Украина в этот разбомбила Балтийский порт либо устроила блекаут в Москве. Как на фоне таких событий будет выглядеть Путин? Обоссанным с ног и до головы. Так что Украине важно рассчитывать на себя в первую очередь. Если ты сам себе помогаешь, то и тебе будут помогать. Поэтому мы должны сконцентрироваться на оборонке. Если нет возможности финансировать ее, нужно дать возможность экспортировать оружие, чтобы деньги завозились в страну и людям давалась работа. Только за первый год можно экспортировать продукции на миллиард долларов, при этом 200 миллионов заплатят налогов. Нужно упрощать все возможные процедуры, чтобы не было давления на производителей. Должны быть долгосрочные контракты, страхование военных рисков, вложения в науку, в те же дроны", - говорит эксперт.

По его словам, "нужно долбать и долбать по территории России, беспрерывно".

"В идеале, конечно, было бы организовать блекаут в Москве. Это вообще было бы замечательно. Если будет массовая атака, и в Москве при морозе отключится газ и свет, это будет очень действенный сценарий, потому что половина России ещё сбежится грабить Москву. Потому что ещё неизвестно, кого россияне больше ненавидят – московских олигархов или украинцев. У меня есть подозрение, что им безопаснее ненавидеть своих олигархов.Поэтому удары, ведущие к дестабилизации России, нам будут только на руку. Если мы сможем всё это реализовать в правильном ключе, у нас есть шансы получить границы 1991 года. Такие шансы есть, потому что Россия может так шустро начать обваливаться, что мы будем просто удивляться", - добавил он.

Смотрите видео интервью с Тарасом Загородним:

Может ли Трамп повлиять на завершение войны в Украине - последние новости

Как сообщал ранее Главред, в США узнали, каким может быть план Трампа. Трампу будет сложнее завершить войну, ведь нет признаков того, что Путин готов на уступки, пишут журналисты.

Также ранее сообщалось, что Трамп снова пообещал завершить войну в Украине. Трамп и его команда надеются быстро начать работу над планом урегулирования, который можно было бы реализовать в течение первых месяцев его президентства.

Напомним, СМИ выяснили детали мирного плана Трампа. В Киеве сценарий Трампа считают плохим, поскольку это не решит проблему российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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