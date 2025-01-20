'Россиянам придется бежать': сценарий Трампа может означать проигрыш РФ - Загородний

В случае попытки решить вопрос военно-политическим путем, вполне возможен вариант, когда россияне будут вынуждены просто бежать. РФ может посыпаться.

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Сценарий Трампа может означать проигрыш РФ, отмечает Загородний/ коллаж Главред, фото: УНИАН

Основные тезисы Загороднего:

Базовый сценарий Трампа - остановка на линии разграничения, обмен территориями и введение миротворцев

Однако реализация такого сценария будет означать, что Путин проиграл войну

Россия может посыпаться

Базовый сценарий президента США Дональда Трампа относительно завершения войны в Украине предусматривает остановку на линии разграничения, обмен какими-то территориями и введение миротворцев.

Но здесь тонкость в том, что реализация такого сценария будет означать, что российский диктатор Владимир Путин проиграл войну. Об этом сказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

"Тогда в России элиты просто начнут забивать Путина, и там сложится революционная ситуация. В этом случае России будет не до Украины, и мы еще увидим, как бодро россияне умеют бежать с территории Украины, потому что россиянам придется решать вопрос своей устойчивости, то есть проблемы внутри страны", - отметил Загородний.

По его словам, это базовый сценарий, а как получится на деле - это пока большой вопрос. Однако эксперт не исключает варианта, что страна-агрессор Россия может посыпаться.

"Главное, чтобы к этому времени не завалился фронт и не была разбита наша армия. Скорее всего, фронт не рухнет, и армия наша не разбита. Да и растет интенсивность ударов по территории России, причем в хорошей прогрессии. Конечно, надо стремиться к возвращению к границам 1991 года политическим путем, не военно-политическим. Ведь понятно, что у Украины сейчас нет сил, чтобы военным путем освободить территорию. Это ясно уже всем, это признает и президент", - сказал Загородний.

Однако, по его словам, в случае попытки решить вопрос военно-политическим путем, вполне возможен вариант, когда россияне будут вынуждены просто бежать.

Смотрите видео интервью с Тарасом Загородним, в котором он рассказал о неприятных сюрпризах, которые Трамп преподнесет России, а также шансах для Украины:

Что известно о Дональде Трампе/ Инфографика: Главред

Может ли Трамп повлиять на завершение войны в Украине - последние новости

Как сообщал ранее Главред, в США узнали, каким может быть план Трампа. Трампу будет сложнее завершить войну, ведь нет признаков того, что Путин готов на уступки, пишут журналисты.

Также ранее сообщалось, что Трамп снова пообещал завершить войну в Украине. Трамп и его команда надеются быстро начать работу над планом урегулирования, который можно было бы реализовать в течение первых месяцев его президентства.

Напомним, СМИ выяснили детали мирного плана Трампа. В Киеве сценарий Трампа считают плохим, поскольку это не решит проблему российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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