Угроза для большого города: оккупанты приближаются к границе с Днепропетровщиной

Российские войска будут иметь несколько вариантов, куда продолжать наступление, в случае захвата Покровска.

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В первую очередь враг хочет оккупировать всю Донецкую область / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Что сказал Лакийчук:

Теоретически враг может развернуть наступление на Павлоград

Вероятнее всего оккупанты после Покровска пойдут в сторону Константиновки

Командование РФ ставит целью захват всей Донетчины

Активное наступление оккупационных сил страны-агрессора России продолжается и вражеские силы приближаются к административной границе Донецкой и Днепропетровской области, о чем свидетельствует карта DeepState.

Руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в эфире FREEДОМ заявил, что это теоретически создает угрозу для города Павлоград, что на Днепропетровщине.

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Покровск / Инфографика: Главред

По его словам, если россиянам удастся захватить Покровск и они пойдут на запад от города, следующей целью для них может стать Павлоград, однако пока у врага недостаточно сил и ресурсов для такой операции.

Еще одним сценарием в случае потери контроля ВСУ над Покровском является развертывание оккупантами наступления на север, вдоль трассы Покровск-Константиновка с целью разгрома Константиновки и, соответственно, Дружковки и Краматорска фронтальными ударами, наступая со стороны Торецка и Часового Яра.

"А дальше - операция по ликвидации фланговыми ударами Северского выступления, в том числе и с Лиманского направления, где сейчас возобновляются активные действия противника", - отметил Лакийчук.

Этот замысел командования РФ больше соответствует планам Путина по захвату Донецкой области в пределах ее административных границ. Поэтому эксперт считает наступление в сторону Днепропетровщины менее вероятным.

Угроза наступления РФ на Днепропетровщину - последние новости

Накануне, как писал Главред, военные сообщили, что армия страны-агрессора России хочет приблизиться к Днепропетровщине, поэтому штурмует Покровск не в лоб, а пытается обойти город с юга на запад.

Напомним, российским оккупантам осталось немного до административных границ Днепропетровской области. Вполне возможно, что они смогут дойти до Днепропетровщины.

Несмотря на это ранее военный эксперт Роман Свитан выразил сомнение, что на этот год и на следующий россияне ставят перед собой такую цель, как захват еще одной области Украины - Днепропетровской.

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Кто такой Павел Лакийчук? Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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