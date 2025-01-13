Угроза захвата Днепропетровщины: появился прогноз главного наступления РФ

Россияне ставят задачи по захвату Луганской и Донецкой областей, считает Роман Свитан.

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/ Коллаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

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РФ планирует захват Луганской и Донецкой областей

Линии обороны необходимо строить на подходах к Днепропетровщине

Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал информацию о том, что оккупанты РФ уже находятся недалеко от Днепропетровской области.

"Что касается Днепропетровщины, то я сомневаюсь, что на этот год и на следующий россияне ставят перед собой такую цель", - подчеркнул он в интервью ТСН.

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По словам эксперта, россияне не могут захватить еще те регионы, которые они внесли в свою конституцию.

"То есть задачи в прошлом году переносят на этот – захват Луганской и Донецкой областей. Все остальное – отвлекающие операции, не главные", - считает он.

Вместе с тем собеседник также пояснил, что свои основные силы россияне направят на Донецкую область.

В то же время, по мнению Свитана, украинским Силам обороны следует серьезно задуматься о том, чтобы мощные линии обороны были на подходах к Днепропетровщине.

Напомним, в ВСУ назвали новые цели РФ после Покровска. В Донецкой област россияне еще имеют тактическое преимущество, напомнил Иван Тимочко.

Как сообщалось ранее, россияне захватили еще один населенный пункт под Покровском. Отмечается, что оккупанты захватили поселок Птичье. Также враг продвинулся далее.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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