Угроза "катастрофы для Украины": в РФ "стоит писк" после победы Трампа – мнение

Российские суда без страховки не впустят ни в один порт, пояснил Тарас Загородний.

https://glavred.info/world/ugroza-katastrofy-dlya-ukrainy-v-rf-stoit-pisk-posle-pobedy-trampa-mnenie-10632413.html Ссылка скопирована

США ударили по нефтяному флоту РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/weeksymate, Pixabay/redhawkgroup

Важно:

В России из-за действий США "уже стоит писк"

Санкции ударили по страховым компаниям

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал отдельные прогнозы о том, что Дональд Трамп после его победы на президентских выборах в США может стать "катастрофой для Украины".

"Как только Трамп выиграл выборы, внезапно осмелел Байден – ввёл санкции против российской нефтянки, до чего раньше у него почему-то не доходили руки. США влупили по Газпромбанку, а затем ударили по "теневому флоту" РФ", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отметил, что в России из-за этих действий США "уже стоит писк", поскольку санкциями ударили не просто по флоту, а ещё и по страховым компаниям, которые страховали суда.

"Когда британцы отказались страховать суда, которые перевозят российскую нефть, этим занялись российские компании, а также некоторые индийские и китайские. Понятно, что это были просто бумажки, за которыми не стояло реальное страховое покрытие, и, если бы что-то случилось, никто денег не дал бы. А теперь всё, лавочка прикрыта – российские суда без страховки не впустят ни в один порт. Если раньше была хоть какая-то бумажка, и можно было сделать вид, что страховка существует, то теперь нет даже этой бумажки", - пояснил он.

Собеседник говорит, что решение США остановит теневой танкерный флот РФ, потому что встал вопрос о страховом покрытии.

"А писк в России стоит из-за того, что закрывается прокачка нефти из Арктики, потому что возник вопрос, на чём её теперь перевозить. И это только начало больших приключений россиян", - добавил Загородний.

Смотрите видео - интервью Тараса Загороднего:

Напомним, ранее Британия ввела мощные санкции против РФ. В список вошли Воздушно-космические силы страны-агрессора. Также Британия ввела ограничения против пяти российских кораблей.

Как сообщал Главред, оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко считает, что у страны-агрессора России будут возможности для ведения войны против Украины до тех пор, пока нет серьезных санкций в отношении ее газовой и нефтяной отраслей. Но даже санкции не являются значимым фактором.

Другие новости:

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред