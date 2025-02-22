Путин может 'закрыть СВО' в этот понедельник: что будет с боевыми действиями

У россиян заканчивается так называемое военное напряжение, считает эксперт.

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Путин готовит объявление для россиян / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

Что сказал Свитан:

Кремль планирует "сакральный триумф" на годовщину вторжения

Российская армия истощена, поэтому Путин готовит имитацию переговоров

Глава Кремля Владимир Путин может объявить о так называемой "победе" в войне против Украины и даже НАТО уже 24 февраля - в день годовщины начала полномасштабного вторжения. Об этом в интервью "24 Каналу" рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, ссылаясь на данные украинской разведки.

Отвечая на вопрос, может ли Путин "закрыть СВО" уже в этот понедельник, Свитан объяснил, зачем Кремлю "останавливать войну". По его мнению, это может быть частью стратегии, чтобы получить передышку, перегруппировать войска и подготовиться к дальнейшей агрессии. Таким образом Путин пытается поднять боевой дух среди россиян.

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"У россиян есть еще пару дней вступить в ряды российской армии на контракт и в понедельник, 24 февраля, получить медаль за очередную "победу" России или "победу планетного масштаба". А главным "победителем" будет конечно Путин. Они победили всех и теперь бросят Украину и побегут побеждать Аляску", - подчеркнул военный эксперт.

Сейчас же, по словам Свитана, Путину нужна "оперативная пауза", поэтому в ближайшее время его риторика может стать мягче.

"У россиян заканчивается так называемое военное напряжение, потому что все их ресурсы введены в бой и они не имеют на подходе никаких дополнительных - все вступили в боевое столкновение, в частности, оперативно-тактический ресурс", - подчеркнул Свитан.

По оценкам Свитана, если боевые действия сохранят нынешнюю интенсивность, ресурсов российской армии хватит лишь на месяц-полтора.

"Вот он и начинает с "побед" - на 24 февраля, исходя из определенной логики событий и привязки к сакральным датам. Как раз после гульбы на день Советской армии 23 февраля, в понедельник, все выйдут с бодуна и будет им "подарок". Думаю, что наши войска должны этот "подарок" обеспечить", - отметил Роман Свитан.

Именно поэтому Кремлю выгодно временно остановить активные бои до конца апреля, одновременно убеждая российское общество в очередной "победе".

Планы РФ в отношении Украины - что известно

Как сообщал Главред, по данным ГУР, РФ готовится объявить о "победе" в войне до 24 февраля. В разведке заявили, что пропагандисты в РФ получили указание продвигать "победные" нарративы к годовщине вторжения.

В то же время в ISW объяснили, готов ли Кремль сдать назад в переговорах. По данным аналитиков, Путин стремится сделать переговорную группу РФ максимально эффективной для получения уступок.

В то же время публицист Александр Сотник высказал мнение, что Путин планирует забрать не только Украину. Он напомнил, что президент РФ уже требовал убрать американские войска с территории стран Балтии.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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