Ударит ли 24 февраля РФ 'Орешником': появился прогноз искусственного интеллекта

Применение оружия зависит от многих факторов, таких как военная ситуация, политические цели и наличие ресурсов.

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ИИ дал ответ, прибегнет ли РФ к провокации 24 февраля / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru, Главред

Главное из аналитики ИИ:

Может ли Путин прибегнуть к эскалации конфликта 24 февраля

Какие последствия для РФ будет иметь повторный запуск "Орешника"

Учитывая символическое значение 24 февраля и "любовь" Путина к сакральным датам, эксперты предполагают, что Россия может осуществить информационные или военные действия, приуроченные именно к этой дате. Главред попросил два искусственных интеллекта, чтобы они дали свою аналитику и прогнозы относительно возможных провокаций. В частности, прокомментировав вероятный удар "Орешником".

Ударит ли "Орешником" по Украине 24 февраля - прогноз Gemini

Чат Gemini напоминает, что применение оружия, особенно такого мощного, как "Орешник", является сложным решением, которое зависит от многих факторов.

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В то же время он приводит три аргумента, почему Россия может применить "Орешник" 24 февраля:

Символическое значение даты. 24 февраля - это годовщина начала полномасштабного вторжения России в Украину. Для Путина эта дата может иметь особое значение, и он может захотеть отметить ее каким-то громким военным успехом. Запугивание. Применение "Орешника" может быть использовано для запугивания Украины и ее западных союзников. Путин может надеяться, что демонстрация силы заставит Украину пойти на переговоры на российских условиях. Эскалация конфли кта . Путин может прибегнуть к эскалации конфликта, чтобы изменить ход войны в свою пользу, а применение "Орешника" может стать одним из таких шагов.

Несмотря на тревожные прогнозы, Gemini подчеркивает, что Россия уже находится под значительным давлением из-за войны в Украине, и дальнейшая эскалация может привести к усилению санкций и изоляции.

"Учитывая приведенные аргументы, я склоняюсь к мнению, что вероятность применения Россией "Орешника" 24 февраля является относительно низкой. Но окончательное решение о применении "Орешника" будет приниматься российским военно-политическим руководством, исходя из их собственных интересов и оценки ситуации", - заявил Gemini.

​ "Кедр" / Инфографика - Главред

Ударит ли "Орешником" по Украине 24 февраля - прогноз ChatGPT

А вот по мнению ChatGPT, Россия, скорее всего, не сможет применить "Орешник" (или повторно использовать межконтинентальную баллистическую ракету) 24 февраля по нескольким весомым причинам:

Дефицит высокоточного ракетного оружия. Россия уже испытывает недостаток высокоточных ракет, особенно таких сложных систем, как межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Использование таких ракет в конвенционных ударах является экономически и стратегически невыгодным, поскольку их основное назначение - ядерное сдерживание. Международные последствия. Применение межконтинентальной ракеты для удара по Украине 21 ноября уже вызвало серьезный резонанс. Повторный запуск 24 февраля может привести к еще более жесткой реакции Запада, в частности: усилению военной помощи Украине, новым санкциям и риску эскалации. Технические трудности запуска. МБР требуют специальной подготовки к запуску, а также тщательного планирования. Маскировать такие действия в современных условиях почти невозможно - спутниковая разведка США и НАТО способна быстро обнаружить подобные маневры, что может привести к превентивным мерам или международному давлению. Политическая целесообразность. Путин может выбрать другие методы для нагнетания ситуации, например, масштабный ракетный обстрел крылатыми или баллистическими ракетами меньшего радиуса действия (например, "Искандер" или "Кинжал"), которые являются более привычными для российской тактики. Кроме того, Кремль может использовать информационные операции, чтобы "продать" любые свои действия как символическую "победу". Готовность Украины к возможным атакам. Украинская ПВО постоянно усиливается, а Силы обороны уже имеют определенную информацию о возможных угрозах. Любой масштабный удар 24 февраля не станет неожиданностью, а значит, его эффективность будет ограниченной.

Резюмируя, можно сделать вывод, что, по данным искусственного интеллекта, Россия может использовать 24 февраля для символических или информационных атак, но применение "Орешника" или другой межконтинентальной ракеты маловероятно из-за экономических, технических и геополитических рисков.

Как будет развиваться война России против Украины - последние прогнозы ИИ

Главред недавно делился прогнозом искусственного интеллекта, закончится ли война в ближайшие месяцы. Сразу два чата объяснили, какие проблемы и нюансы подтолкнут Путина к миру.

Кроме этого, китайский ИИ DeepSeek дал четкий прогноз, кто победит в войне. Он выдвинул мнение, что перспективы РФ сомнительны из-за экономических санкций, внутренних проблем и растущей изоляции. А вот, если Украина сможет эффективно использовать военную помощь, у нее есть шанс на успех.

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Что важно знать, читая прогнозы ИИ? Важно отметить, что все приведенные выше аргументы и прогнозы, сгенерированные искусственным интеллектом, являются лишь оценками, вероятность которых может меняться в зависимости от многих факторов. Дополнительно стоит отметить, что возможности искусственного интеллекта ограничены. Он не может учесть все факторы, которые могут повлиять на решения деятелей, особенно те, которые связаны с политическими и военными тайнами. Поэтому, прогнозы, сгенерированные ИИ, следует воспринимать с осторожностью и не считать их окончательной истиной. Ситуация может измениться в любой момент, поэтому важно следить за развитием событий и быть готовыми к любому сценарию.

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