Враг сунет на Запорожском направлении: Братчук сообщил, как изменилась ситуация

Амбиции противника больше его реальных возможностей наступления на Запорожском направлении.

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Враг хочет вернуть утраченные во время контрнаступления ВСУ территории / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Сергей-Братчук, скрин с DeepState

Что сказал Братчук:

Враг активизировал свои усилия на Запорожском направлении

Армия РФ хочет ослабить украинскую логистику

У противника недостаточно ресурсов для достижения цели

В течение недели оккупационная армия страны-агрессора России проводила активные штурмовые действия на Запорожском направлении, однако теперь активность врага спала. Об этом в эфире Еспресо рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

По его словам, враг пытается прорвать украинскую оборону на фоне геополитических настроений. Некоторые даже заявили о полномасштабном наступлении РФ на Запорожье, однако ничего подобного не произошло.

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"В полосе ответственности 58-й общевойсковой армии РФ, а это Ореховское и Гуляйпольское направление, действуют подразделения одного из десантно-штурмовых полков и мотострелковой дивизии. Статически эта активность врага является локальными событиями. Продвижения врага нет и не может быть. Очевидно, что россияне ставят своей целью выйти на те рубежи, которые были потеряны во время контрнаступления ВСУ в 2023 году. Впрочем, населенные пункты Степное, Малые Щербаки, Щербаки разрушены и фактически полностью", - отметил Братчук.

Также спикер УДА рассказал, что оккупанты хотят нанести существенные удары по логистике ВСУ на этом направлении. Но в любом случае у РФ нет ресурса для большого наступления на Запорожском направлении, или даже для создания ударно-наступательной группировки, чтобы вести активные боевые действия.

Ситуация на Запорожском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что некоторые оккупанты понимают, что приказ идти на штурм является билетом в один конец, поэтому на Запорожском направлении в оккупационной армии страны-агрессора России возникли внутренние проблемы. Россияне из 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады саботируют наступление на населенный пункт Гуляйполе.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия не изменила своих планов по попытке оккупации крупных городов. Враг до сих пор хочет "взять" Сумы, Харьков и Запорожье.

Ранее также аналитики DeepState сообщали, что российские оккупанты с начала марта пытаются прорвать оборону на линии Пятихатки-Малые Щербаки, что в Запорожской области.

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Кто такой Сергей Братчук? Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

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