'Путин готовит наступательные операции': Зеленский назвал 3 направления

Президент Украины отметил, что у оккупантов не изменились цели. Они хотят захватить Сумы, Харьков и Запорожье.

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Россияне хотят пойти в наступление на Сумы, Харьков и Запорожье / коллаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада, ОПУ

Россия не изменила своих планов относительно попытки оккупации крупных городов. Враг до сих пор хочет "взять" Сумы, Харьков и Запорожье. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции с журналистами.

Он добавил, что Путин готовит наступательные операции на разных направлениях, чтобы пойти на возможное прекращение огня с позиции своей силы.

"Эти планы, эти наступательные операции у них не изменились. Изменилось время. И я считаю, что мы все отсрочили на этих восемь месяцев правильными шагами (Курской операцией - ред.)... "Вот что они пытались сделать - блокировать эти большие города, захватывая на пути к этим городам меньшие города, городки и села. И я считаю, что так оно и было. Мы считаем, что это у нас информация на 100%. Курской операцией мы сорвали планы, потому что был перенесен весь удар на Сумы", - сказал Зеленский.

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Курская операция позволила оттянуть силы с Харьковского направления из-под Волчанска, а также с Запорожского направления.

"И им уже не хватало сил идти в наступление на Запорожском, и, в конце концов, они оставили себе одно наступательное направление - восток, где они и работали, несмотря на то, что даже с востока со временем они перемещали войска на Курское направление", - добавил он.

Сейчас россияне хотят полностью вытеснить ВСУ из Курской области, после чего пойти в новое наступление - на Сумы. Зеленский уже отметил, что россияне накапливают свои войска в направлении города. Следующими городами в планах оккупантов являются Харьков и Запорожье.

"Я не могу вам сказать, что это будет именно в такой очереди, удары, именно в такой последовательности. Мы считаем, что они к этому готовятся. Мы, со своей стороны, не видим сейчас у них возможностей на Харьковском направлении и на Запорожском, не видим у них сильных возможностей, пока, на востоке", - заявил Зеленский.

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