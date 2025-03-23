Россияне запустили по Украине 147 беспилотников: как отработала ПВО

От российской атаки пострадало 6 областей Украины.

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Атака российских дронов / коллаж: Главред, фото: Воинская часть 3017 Национальной гвардии Украины, ua.depositphotos.com

Кратко:

Россияне атаковали Украину 147-ю дронами

Подтверждено сбитие 97 ударных БпЛА

25 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны

В ночь на 23 марта страна-агрессор Россия атаковала Украину 147-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям. Об этом сообщили в Воздушных Силах.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 97 ударных БПЛА типа Shahed на юге, севере, западе и в центре страны. В то же время, 25 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны, но без негативных последствий.

"Этой ночью противник применил большее количество именно ударных БпЛА (не менее 122 единиц), дронов-имитаторов, соответственно - 25", - говорится в сообщении.

Атака дронов / фото: Воздушные Силы

Кроме того, в результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Одещина и Донетчина.

Дрон Шахед / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 23 марта в Киеве прогремели взрывы. Страна-агрессор Россия атаковала столицу дронами. Известно о попадании обломков в жилой дом в Днепровском районе.

21 марта российские оккупанты атаковали Запорожье большим количеством ударных дронов типа "Шахед". Известно о повреждении частных домов и многоэтажек в Запорожье.

Вечером 19 марта армия РФ устроила массированную атаку на город Кропивницкий, в результате которой 8 человек получили ранения, среди них - ребенок.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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