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В ОП предупредили об ответе в случае нарушения РФ соглашения о прекращении огня

Алексей Тесля
26 марта 2025, 18:22
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Украинцы стремятся к настоящему и справедливому миру, подчеркнул Павел Палиса.
Палиса
Павел Палиса прокомментировал ход переговоров / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/PavloPalisa

Важно:

  • Украинская и американская команды продолжили технические консультации
  • Украина ответит в случае нарушения РФ договоренностей

На встрече в Эр-Рияде украинская и американская команды продолжили технические консультации по всеобъемлющему прекращению огня, о котором договорились с американской стороной еще в Джидде, сообщил заместитель руководителя Офиса президента, экс-командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр Павел Палиса.

"О встрече в Эр-Рияде: продолжили технические консультации по всеобъемлющему прекращению огня, о котором договорились с американской стороной еще в Джидде. Согласовали прекращение огня в отношении энергетических объектов и в Черном море, которое вступает в силу с момента публикации совместного заявления с США", - написал он в Telegram.

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Палиса отметил, что представители Украины предупредили американскую команду, что россияне "будут тянуть время и выдвигать дополнительные условия".

"Это еще одно доказательство того, что именно украинцы стремятся к настоящему и справедливому миру. Нас интересует паритетное прекращение огня, и мы будем немедленно отвечать в случае нарушения договоренностей", - подчеркнул он.

Относительно "красных линий" украинской стороны заместитель руководителя Офиса президента акцентировал: "Никаких разговоров о территориальных уступках. Это все украинская земля, за которую мы боремся и будем бороться при любых условиях".

"Продолжаем работу над действенными механизмами контроля прекращения огня и получения эффективных гарантий безопасности, ведь очевидно, что доверия к вражеской стороне нет", - резюмировал Палиса.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее у Трампа заявили о прогрессе в вопросе перемирия. Делегации от Вашингтона и Москвы обсуждали "узкое" предложение о прекращении огня в Черном море море между украинскими и российскими войсками.

Напомним, ранее Генштаб жестко ответил на обвинения РФ в "нарушении условий прекращения огня". Военное ведомство РФ распространяет ложные и безосновательные обвинения, подчеркнули в Генштабе.

Как сообщал Главред, у Зеленского высказались о вероятном сценарии завершения войны. Кремль создает нестабильность в различных регионах, подчеркнул Михаил Подоляк.

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Кто такой Павел Палиса

Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году – командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.

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