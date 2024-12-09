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В Киев приехали конкурент Шольца на выборах и премьер Эстонии: о чем будут говорить с Зеленским

Виталий Кирсанов
9 декабря 2024, 12:52
87
Фридрих Мерц и Кристен Михал обсудят с Владимиром Зеленским дальнейшую поддержку Украине со стороны Германии и Эстони.
Фридрих Мерц, Кристен Михал
Фридрих Мерц, Кристен Михал / коллаж: Главред, фото: Х Кристена Михала, DW

Коротко:

  • Второй приезд Фридриха Мерца в Украину
  • Когда, по версии Мерца, Путин будет готов участвовать в переговорах
  • Поддержка Украины к победе будет оставаться приоритетом Эстонии

Утром в понедельник, 9 декабря, в Киев приехали кандидат на пост канцлера Германии, лидер фракции ХДС Фридрих Мерц и премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Оба проведут встречи с встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими топ-чиновниками.

Как пишет Tagesschau, визит Мерца состоялся через неделю после посещения Украины канцлером Германии Олафом Шольцем. Это второй приезд Мерца в Украину.

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Мерц по прибытии заявил, что намерен подтвердить свою поддержку Украины в ее борьбе с Россией, а также "узнать текущее состояние обороны" в Украине.

"Я приехал в Киев, чтобы заверить украинское правительство и народ Украины в том, что парламентская группа ХДС/ХСС твердо на их стороне. Мы хотим, чтобы эта ужасная война закончилась как можно быстрее и в Европе был восстановлен мир", - заявил он.

Только если Украина будет сильной, президент России Владимир Путин "будет готов участвовать в переговорах", сказал Мерц. Он также заявил, что с нетерпением ждет встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Германия передаст Украине ракеты Таурус?

Как пишет Spiegel, центральным вопросом в переговорах станет то, даст ли Мерц президенту Зеленскому надежду на поставки крылатых ракет большой дальности "Таурус", а также снимет ли ограничения на дальность стрельбы для оружия, поставляемого Германией, в случае своей победы на выборах.

Кроме того, украинскую столицу посетил эстонский премьер-министр Кристен Михал. Об этом он написал в соцсети Х.

"Поддержка Украины к победе будет оставаться приоритетом Эстонии, мы не пойдем ни на какие уступки. Победа Украины - это победа Европы, США и всего демократического мира", - написал он. Кристен Михал анонсировал встречу с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Таурус, инфографика, Главред
Таурус, инфографика, Главред

Встреча Зеленского с другими политическими лидерами – что об этом известно:

Как сообщал Главред, 7 декабря в Париже в Елисейском дворце состоялась трехсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Позже Зеленский рассказал первые подробности встречи с Трампом и Макроном. Глава государства назвал встречу хорошей и продуктивной и отметил решительный настрой Трампа.

"Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливо. Договорились работать дальше. Мир благодаря силе возможен", - резюмировал Зеленский.

Представители администрации избранного президента США Дональда Трампа изменили риторику относительно войны России против Украины. Она существенно отличается от того, что было в рамках предвыборной кампании. Встреча во Франции – лишь начало, стороны продолжат работу до инаугурации Трампа и может появиться новый "хороший формат". Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Ракеты Taurus - что о них известно

Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

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