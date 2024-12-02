Визит Шольца и сирийская ловушка для Путина: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 2 декабря по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 2 декабря / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда :

Киев атаковали дроны: уничтожено около 20 вражеских БПЛА

В ночь на понедельник, 2 декабря, Силы обороны уничтожили около двух десятков вражеских беспилотников, которые угрожали Киеву.

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, из-за вражеской атаки воздушная тревога в столице длилась четыре с половиной часа.

видео дня

Ударит мороз -6 градусов и будет идти мокрый снег: прогноз погоды в Украине на неделю

Погода в Украине в течение недели со 2 по 8 декабря ожидается довольно устойчивая с температурой в пределах климатической нормы. Существенных осадков не прогнозируется, благодаря влиянию антициклонов и поля высокого давления. Таким прогнозом поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

В конце недели малоподвижные атмосферные фронты могут принести небольшие осадки в отдельные регионы, преимущественно в виде снега или мокрого снега. Температурный режим будет соответствовать климатической норме для этого времени года. Местами возможны туманы и изморозь.

Шольц приехал в Киев впервые за 2,5 года и уже сделал важное заявление

В понедельник, 2 декабря, в Киев приехал канцлер Германии Олаф Шольц. Это его первый визит в столицу Украины за два с половиной года.

Как пишет немецкое издание Zeit online, Шольц приехал в Киев на поезде. По приезду политик объявил о дальнейших поставках оружия на сумму в 650 миллионов евро в декабре.

РФ запустила по Украине более сотни дронов: сколько удалось сбить

В ночь на 2 декабря российские оккупанты атаковали Украину 110-ю ударными дронами типа "Shahed" и беспилотниками других типов, 52 дрона удалось сбить, 50 - были локально потеряны.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram, с 19:00 1 декабря оккупанты запускали дроны с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск. В общем враг атаковал 110 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

У ВСУ нет сил, чтобы вернуть все захваченные территории: Зеленский назвал другой путь

Вооруженные Силы Украины не имеют достаточно сил для возвращения всех оккупированных Россией территорий, включая Крым, путем военных действий. Для восстановления территориальной целостности Украина будет искать дипломатические решения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Kyodo News.

"У нашей армии для этого не хватает сил. Это правда. Мы должны найти дипломатические решения", - сказал он.

Одной категории мужчин разрешили выезжать за границу: какие документы нужны

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину ребята не могли выезжать за границу для участия в международных учебных программах. Однако в 2024 году все изменилось, и теперь ребята-студенты уже могут выезжать на обучение в иностранных учреждениях высшего образования.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью ZN.UA. Также он рассказал, что преподаватели украинских высших учебных заведений могут выезжать за границу на программы повышения квалификации, а также на конференции.

Силы, которые противостоят поддерживаемому Россией режиму Башара Асада, продолжают наступление на юге страны. Состоялись первые бои в городах Хама, Хомс и Сувейда.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Военный контингент государства-агрессора России сбежал из Хамы и эвакуировался на базу "Хмеймим". Руководитель расположенного в Хмеймиме координационного штаба россиян генерал-полковник Александр Журавлев констатировал, что ситуация вышла из-под контроля режима Асада", - говорится в сообщении ГУР.

В ДТП в Днепре погибла 10-летняя девочка: вероятного виновника уже ловили без прав

В воскресенье, 1 декабря, в Днепре произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения погибла 10-летняя девочка, а еще четыре человека, среди которых двое детей, получили травмы. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По данным правоохранителей, авария произошла около 19:45 на улице Набережная Заводская, возле остановки "Детский комбинат". Водитель автомобиля BMW на большой скорости столкнулся с автомобилем Ford, который совершал маневр разворота.

Украина может временно потерять оккупированные территории: Столтенберг сделал тревожное заявление

Украине возможно придется временно отказаться от оккупированных территорий для того, чтобы как можно быстрее прекратилась война.

Об этом заявил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Welt. В публикации отмечается, что Столтенберг считает временную передачу Украиной территории стране-агрессору России вариантом быстрого прекращения войны.

В Украину придет потепление: синоптик назвала даты

Погода в Украине уже скоро станет немного теплее - температура воздуха будет выше в период с 7 по 10 декабря. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"В дальнейшем погода в Украине особо не поменяется - без осадков, умеренные градусы, без похолодания, а с 7 по 10 декабря даже немного потеплеет", - отметила она.

Ракеты КНДР несут "серьезную опасность": в ГУР рассказали о новых поставках в РФ

Российские войска активно используют вооружение, предоставленное Северной Кореей. Враг уже запустил около 60 северокорейских ракет KN-23 во время атак по Украине. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в интервью "Радио Свобода".

По его словам, хотя точность этих ракет невысокая, они остаются серьезной угрозой.

"Вместе делаем все, чтобы восстановить мир": Зеленский встретился с канцлером Шольцом

В понедельник, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Украину с первым двусторонним визитом за более чем два года. Президент Зеленский с немецким коллегой посетили раненых украинских военных. Об этом сообщил Офис президента Украины.

"Сегодня в Украине Федеральный канцлер Олаф Шольц, и это первый именно двусторонний визит канцлера Германии более чем за два года. Мы благодарны Германии за всю оказанную поддержку. Германия является лидером в Европе по помощи Украине, и это помогает нам защищаться от российской агрессии и террора", - отметил Зеленский.

"Прощупать", на что готов Зеленский: Шольц прибыл в Киев с неожиданной миссией

Канцлер Германии Олаф Шольц совершил визит в Украину, который стал вторым с начала полномасштабной войны. Поездка была запланирована после выборов в США.

Как сообщает издание BILD, за 83 дня до федеральных выборов в Германии Шольц стремится послать четкий сигнал: он является канцлером, который активно ведет переговоры на международной арене.

Армия РФ убегает, сдавая город за городом: как война в Сирии повлияет на Украину

Сирия снова оказалась в центре внимания из-за очередного обострения вооруженного конфликта, уже более десяти лет раздирающего страну. Последние события свидетельствуют об усилении военной активности, которая углубляет гуманитарный кризис и угрожает безопасности в регионе.

Главред собрал главное, что стоит знать об обострении ситуации в Сирии, роли в ней России и, как война в Сирии может повлиять на Украину.

От чего зависит отмена графиков отключений света: в Минэнерго назвали условие

Графики отключения света в Украине применяются из-за сложной ситуации в энергосистеме после ударов страны-агрессора России. Отмена этих графиков зависит от того, какой будет ситуация с безопасностью для ремонтных бригад.

Об этом рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник. Он отметил, что ремонтные работы проходят круглосуточно и без выходных.

Вертолеты и не только: что войдет в экстренный пакет помощи для Украины - Шольц

Германия передаст Украине новый экстренный пакет военной помощи. Этот пакет должен помочь Украине в зимний период. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 2 декабря, передает "РБК-Украина".

По его словам, Германия передаст Украине шестую установку ПВО IRIS-T и вертолеты Sea King.

Storm Shadow и баллистика: в Forbes узнали детали удара по целям РФ в Крыму

Стали известны подробности массированного удара по российским военным целям в захваченном РФ Крыму.

Как пишет Forbes, во время обстрела 29 ноября использовали разнообразную комбинацию боеприпасов.

В частности, использовали крылатые ракеты Storm Shadow, зенитно-ракетные комплексы C-200, переоборудованные на дальнобойное оружие класса "земля-земля", ударные беспилотники ГУР, а также баллистические ракеты неустановленного типа, пишет издание.

Конец войны в 2025 году: Зеленский обрадовал украинцев прогнозом - что известно

Планы Украины неизменны, мы должны быть сильнее, чтобы закончить войну в 2025 году. Об этом президент Украины заявил во время совместного брифинга с канцлером Олафом Шольцом.

Кроме этого, Россия должна осознать преступления, которые совершает в Украине.

Отвечая на вопрос, на какие уступки должна пойти РФ во время возможных мирных переговоров, Зеленский ответил:

"На что должна пойти Россия? На три буквы. Желательно, чтобы она поняла, что она делает то, что она делает - убивает нас, а мы защищаемся и боремся с врагом. Пока что наши планы неизменны. Конечно, мы очень хотим быть сильнее, чтобы в 2025 году закончилась эта война. Извините за недипломатическую лексику", - заявил глава страны.

Свет будут выключать в течение 14 часов: графики отключений на 3 декабря

3 декабря по всей Украине будут применяться графики отключений электроэнергии. Как сообщили в "Укрэнерго", причиной этого является поражение врагом энергообъектов во время атаки страны-агрессора РФ 28 ноября.

Для бытовых потребителей будут применять следующие ограничения:

07:00 - 08:00 - одна очередь отключений;

08:00 - 19:00 - две очереди отключений;

19:00 - 21:00 - одна очередь отключений.

Под угрозой 20 спецобъектов: Зеленский рассказал о нехватке средств ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили во время встречи в Киеве дополнительное усиление украинского неба.

"Сегодня с канцлером мы говорили и о дополнительном усилении украинского воздушного щита, и о системах ПВО, которыми Германия нам помогает", - сказал Зеленский на пресс-конференции с Шольцем в Киеве.

Погода в декабре будет удивлять: когда в Украину придет потепление

Погода в Украине 3 декабря будет сухой, достаточно теплой, но туманной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что практически повсеместно будет без осадков из-за антициклона. В то же время ожидается, что будет сильный туман.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до -4 градусов. Днем ожидается +1...+6 градусов. В ближайшие дни похолодания не ожидаются. В то же время отмечается, что с 7 по 10 декабря придет потепление.

Вооружение на 725 миллионов долларов: США готовят военную помощь Украине - СМИ

В США готовятся выделить Украине дополнительные 725 миллионов долларов на военную помощь, которая будет включать системы борьбы с беспилотниками и боеприпасами для HIMARS.

Как пишет "Суспільне" со ссылкой на AP, пока неизвестно, идет ли речь о том, что боеприпасы для HIMARS являются дальнобойными ракетами ATACMS, хотя именно о предоставлении этого типа ракет просила Украина.

"Не последние перестановки": Зеленский анонсировал кадровые ротации в ВСУ

Кадровые военные перестановки, которые были в конце ноября 2024 года, не будут последними, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как подчеркнул он во время пресс-конференции вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в Плане внутреннего усиления есть "конкретные реформы, конкретные решения", и они в частности касаются войск.

"Это не последние перестановки. Они будут, потому что надо двигаться быстрее", - отметил Зеленский.

Дополнительные 24 миллиарда долларов для Украины: о чем просит Байден у Конгресса США

Администрация президента США Джо Байдена намерена обратиться к Конгрессу с запросом на дополнительные 24 миллиарда долларов для поддержки Украины. Эту информацию подтвердили представители Министерства обороны США изданию "Голос Америки".

По данным Пентагона, 8 миллиардов из этого финансирования планируют направить на программу USAI (Инициатива содействия безопасности Украины), а 16 миллиардов - на пополнение запасов оружия США, что позволит формировать новые пакеты помощи в рамках программы PDA (Президентские полномочия).

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