Армия РФ убегает, сдавая город за городом: как война в Сирии повлияет на Украину

Обострение боевых действий в Сирии и уничтожение российского военного контингента на Ближнем Востоке может оказать значительное влияние на ход войны в Украине.

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Войска РФ убегают по всему фронту, оставляя технику и самолеты / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Российские войска попали в ловушку в Сирии

Какова роль Украины в войне в Сирии

Как ситуация в Сирии повлияет на Украину

Сирия снова оказалась в центре внимания из-за очередного обострения вооруженного конфликта, который уже более десяти лет раздирает страну. Последние события свидетельствуют об усилении военной активности, которая углубляет гуманитарный кризис и угрожает безопасности в регионе.

Главред собрал главное, что стоит знать об обострении ситуации в Сирии, роли в ней России и, как война в Сирии может повлиять на Украину

видео дня

История конфликта

В Сирии, после нескольких лет относительного спокойствия, возобновились масштабные боевые действия в рамках затянувшейся гражданской войны. 27 ноября оппозиционные силы из Идлиба, которые противостоят режиму Башара Асада, начали наступление на Алеппо - ключевой город, который с помощью российских военных был возвращен под контроль Дамаска в 2016 году.

Силы группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и их союзники осуществили стремительную атаку на провинцию Алеппо, заняв ряд стратегически важных позиций в семи населенных пунктах, включая Балу, Хайрдракл, Кабтан-эль-Джабаль и Кафр-Бисен. Боевые действия сопровождались интенсивными артиллерийскими обстрелами, и к вечеру того же дня оппозиционные силы уже находились в 7 километрах от города Алеппо.

Россия, которая является ключевым союзником Асада, столкнулась с трудностями: несмотря на авиаудары по позициям боевиков, ее возможности поддерживать сирийский режим сейчас ограничены.

Война в Украине значительно ослабила ресурсы Москвы, в том числе из-за сокращения присутствия наемников ЧВК "Вагнер", которые ранее играли важную роль в сирийской кампании. Потеря лидера этой группы, Евгения Пригожина, также стала ударом по эффективности действий России. Сохранение контроля над трассой M5 является критически важным для режима Асада, а ее потеря может поставить под угрозу все усилия России, направленные на удержание стабильности в регионе.

Сирийский "котел" для российских войск

1 декабря Кремль уволил генерала Сергея Киселя с должности командующего российской группировки в Сирии на фоне потерь и панических настроений среди российских военных, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Ранее Кисель был отстранен из-за провальных действий во время полномасштабного вторжения в Украину, после чего его отправили в командировку в Сирию. Его заменил генерал Александр Чайко, который ранее уже возглавлял российскую группировку в Сирии в 2017-2019 годах.

Кроме того, на военно-морской базе в Тартусе появился командующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.

"После трех суток успешных наступательных действий протурецких сил в Сирии российские войска понесли значительные потери, некоторые подразделения государства-агрессора находятся в окружении. Пропавшими без вести в Сирии числятся сотни россиян", - отметили в разведке.

По состоянию на 2 декабря, по данным ГУР МО, ситуация для российских войск в Сирии продолжает осложняться. Оппозиционные силы, противостоящие режиму Башара Асада, активно продвигаются на юг страны, а в городах Хама, Хомс и Сувейда уже произошли первые городские бои.

"Военный контингент государства-агрессора России сбежал из Хамы и эвакуировался на базу "Хмеймим". Руководитель расположенного в Хмеймиме координационного штаба россиян генерал-полковник Александр Журавлев констатировал, что ситуация вышла из-под контроля режима Асада", - говорится в сообщении.

В Дамаске начались вооруженные беспорядки, из-за чего российские военные и дипломаты экстренно покидают сирийскую столицу.

Отмечается, что российские войска также покинули базу в Хан-Шейхуне, оставив значительное количество вооружения и техники. 1 декабря российская авиация нанесла удары по этому району, вероятно, чтобы уничтожить свою же технику, которая попала в руки оппозиции.

В разведке добавляют, что на фоне панического бегства из Сирии в арабских СМИ активно обсуждают отставку командующего российского контингента генерала Сергея Киселя.

"В Москву "на ковер" также отозвали полковника Вадима Байкулова, который командовал подразделением российских спецназовцев - он должен объяснить вождям, почему подчиненный ему личный состав понес потери убитыми, а военная техника в Алеппо была захвачена", - резюмировали в ГУР МО.

Российский ленд-лиз для противников Асада

Наступление сирийской оппозиции, в частности отрядов группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" продолжается, и они уже завладели значительным количеством трофейного вооружения. На этой неделе оппозиционные силы начали масштабную атаку на Алеппо и другие территории, находящиеся под контролем правительственных войск Башара Асада. Это стало первым за последние годы витком серьезных боевых действий в Сирии. Аналитики Defense Express обратили внимание на то, что по правительственным силам и армии РФ был нанесен значительный удар.

В сети появились фото и видео, демонстрирующие трофеи, захваченные оппозицией. Среди них можно увидеть уникальные образцы техники, такие как исправный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" российского производства, а также реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган", загруженную боеприпасами. Это свидетельствует о том, что правительственные войска режима Асада поспешно оставляли свою технику во время отступления.

"На других видео можно увидеть вертолеты, самолеты L-39 (ориентировочно от трех до пяти единиц), а также авиабомбы. Вооружение было затрофеено на авиабазе "Квейрис". И также впоследствии появились кадры затрофейного зенитного ракетного комплекса "Стрела-10". Засветилось и иранское вооружение, а именно беспилотный летательный аппарат Ababil-3", - говорится в материале.

Кроме этого, в списке захваченной техники есть танки, бронетранспортеры, гаубицы и другое вооружение, которое теперь оказалось в руках сирийской оппозиции.

Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Какова роль Украины

Атака на сирийские правительственные силы в Алеппо, которая началась 27 ноября, осуществляется коалицией исламистских боевиков под руководством группировки, связанной с Аль-Каидой, которую поддерживает Турция. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что среди участников нападения есть повстанческие группы из региона Идлиб, включая членов Туркестанской исламской партии. Они прошли подготовку под руководством спецподразделений группы "Химик" ГУР МО Украины.

По информации источников, обучение сосредотачивалось на тактиках, отработанных во время войны в Украине, в частности на использовании беспилотников.

"Группа "Химик" организовала атаку на российскую военную базу на юго-восточной окраине Алеппо 15 сентября, во время которой были уничтожены российские ударные беспилотники и "закамуфлированные самодельные взрывные устройства", - пишет издание.

Что такое Kyiv Post? KyivPost - старейшая украинская англоязычная еженедельная газета. Американец Джед Санден основал ее 18 октября 1995 года в Киеве, а позже создал KP Media для своих холдингов. Газета, которая вышла в Интернете в 2002 году, направлена на украинских и иностранных читателей, интересующихся общим вопросами в политической, деловой и развлекательной сферах, пишет Википедия.

Как ситуация в Сирии повлияет на Украину

Обострение ситуации в Сирии, где российские войска поддерживают режим Башара Асада, может принести определенные преимущества для Украины.

Такое мнение высказал Александр Мережко, депутат Верховной Рады от "Слуги народа" и председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики, в эфире Радио Свобода. Он считает, что помощь России сирийскому режиму может заставить Москву перенаправить часть ресурсов с украинского фронта.

"Надеюсь, что Путин, спасая диктатора Асада, будет вынужден перебрасывать определенные силы и отвлекать ресурсы, в том числе военные ресурсы от фронта против Украины. И это может в определенном смысле облегчить нашу ситуацию, тот натиск, который сейчас оказывает Путин на наши войска, на нашу армию", - отметил Мережко.

Мережко также отметил, что ослабление позиций Асада на Ближнем Востоке негативно повлияет на международный авторитет Путина. Кроме того, он акцентировал на важности нейтралитета Турции в этом конфликте, что является существенным ударом по интересам Кремля.

Относительно официальной позиции Украины, Мережко отметил, что пока нет необходимости в резких заявлениях. Украина выбирает роль наблюдателя, продолжая следить за развитием событий, не вмешиваясь в ситуацию.

"Нам надо наблюдать за этой ситуацией довольно внимательно. Не вмешиваться, то есть придерживаться принципов международного права, что мы и делаем. И смотреть, как будут развиваться события", - добавил депутат.

Реакция России

Россия пообещала направить режиму Башара Асада больше оружия. ISW сомневается, что РФ сможет предоставить большую военную помощь армии Сирии. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Россия заявила о намерении направить больше военной помощи режиму Башара Асада, однако аналитики Института изучения войны (ISW) сомневаются в ее способности реализовать эти планы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал наступление сирийской оппозиции "посягательством на суверенитет Сирии" и отметил поддержку восстановления "конституционного порядка" властями Асада.

30 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом ситуацию в Алеппо и Идлибе, договорившись координировать усилия для стабилизации. Иран также присоединился к переговорам через главу своего МИД Аббаса Аракчи.

Однако, по оценкам ISW, из-за войны в Украине Россия имеет ограниченные возможности поддерживать Сирию, что подтверждается вывозом зенитно-ракетных комплексов С-300 в 2022 году и сокращением военного присутствия в регионе.

"Остается непонятным, сможет ли Кремль развернуть дополнительные ресурсы для поддержки режима президента Сирии Башара Асада, учитывая высокий темп и оперативные требования к России для продолжения операций в Украине - приоритетном для Кремля театре военных действий", - говорится в отчете.

Какова ситуация в Алеппо

Сирийская правительственная армия объявила о "временном выводе войск" из Алеппо после того, как повстанцы начали масштабное наступление на город. Ночью российская авиация впервые с 2016 года совершила налеты на районы города. Об этом сообщает Reuters.

Сирийские военные, которые подчиняются диктаторскому режиму Башара Асада, объяснили свое отступление перегруппировкой перед прибытием подкреплений. Военные добавили, что выход из Алеппо связан с подготовкой контрнаступления с целью возвращения города под контроль правительства.

Сирийские власти закрыли аэропорт Алеппо и все подъездные дороги после заявлений повстанцев о том, что они достигли центра города, сообщает Reuters со ссылкой на три военных источника. На этой неделе боевики, возглавляемые группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам", провели неожиданную операцию, вернувшись в Алеппо впервые за почти десять лет после изгнания силами президента Башара Асада и его союзников.

Россия пообещала предоставить дополнительную военную технику для поддержки сирийской армии, которая уже получила приказ отступить из районов города, захваченных повстанцами. Их наступление, начатое в среду, к вечеру пятницы привело к захвату нескольких городских районов.

Стоит отметить, что повстанцы вернулись в Алеппо впервые с 2016 года. Их прорыв стал возможным из-за ослабления поддерживаемых Ираном сил, которые подверглись многочисленным ударам со стороны Израиля.

В ответ на авиаудары России и Сирии по мирным районам, повстанцы начали наступление в северо-западной части провинции Алеппо при поддержке Турции, которая при этом стремится избежать дальнейшей эскалации в регионе.

В результате авиаударов погибли по меньшей мере 27 мирных жителей, а Россия раскритиковала действия повстанцев, назвав их нарушением суверенитета Сирии.

Что нужно знать о Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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