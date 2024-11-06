Шольц принципиально не хочет предоставлять Украине Taurus: Кулеба раскрыл страхи Германии

Шольц заявил, что Германия не заинтересована поставлять дальнобойное оружие Украине.

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Почему Шольц против передачи Taurus Украине / коллаж: Главред, фото: пресс-служба Европарламента, Википедия

Ключевые тезисы Кулебы:

Шольц лично против поставки ракет Taurus в Украину

Канцлер Германии не поддержал План победы Украины

Долгое время Украина ведет переговоры с Германией о поставках Вооруженным Силам Украины немецких крылатых ракет Taurus. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что канцлер Олаф Шольц категоричен в своей позиции, объясняя это предотвращением эскалации войны, тщательным взвешиванием решения и даже опасениями, что ракетами ударит по Москве.

"Я с большим уважением отношусь к канцлеру Шольцу, но нежелание предоставлять Taurus - это его личная принципиальная позиция", - рассказал Кулеба в интервью для 24 канала. видео дня

Что известно о ракете Taurus / Инфографика: Главред

Также известно, что после обнародования президентом Зеленским его Плана победы в войне, Шольц заявил, что Германия не заинтересована поставлять дальнобойное оружие Украине и приглашать ее в НАТО.

Передача Украине ракет Taurus - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что канцлер Германии Олаф Шольц резко объявил о позиции Германии по поставкам Украине Taurus. Он выдал заявление, что Германия приняла четкое решение о том, что мы будем делать и чего мы не будем делать. Это решение не изменится.

Возможный преемник Шольца поддержал передачу Taurus Украине, но назвал важное условие. Фридрих Мерц готов поддержать предоставление Украине крылатых ракет большой дальности Taurus, если российские бомбардировки Украины продолжатся. Решение о передаче такого оружия нельзя принимать в спешке.

В Берлине высказались относительно ударов по РФ ракетами Taurus. Министр иностранных дел Германии поддержала передачу Украине оружия такого вида и понимает важность для Украины дальнобойных ракет, поскольку посещала Харьков, где организовать эффективную ПВО невозможно из-за близости к границе.

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 - немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода самолета-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты Taurus оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части - кумулятивный, основной заряд - фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивания бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, тогда как общий вес боевой части - 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость - 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерционная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн. долларов США.

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