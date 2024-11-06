Два шага для Украины: нардеп сделал прогноз по войне после победы Трампа

Соединенные Штаты не готовы увеличить бюджет для поддержки Украины, считает нардеп Егор Чернев.

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При Трампе Украина может получить нужные вооружения - нардеп / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное из заявления Чернева:

США сделают РФ предложение по завершению войны

Помощь Украине при Трампе может продолжиться

Помощь Киеву возможна в рамках кредитов

После победы Дональда Трампа решение США о дальнейшей поддержки Украины будет зависеть от реакции агрессора России на будущее предложение по завершению войны. Штаты не готовы увеличить финансирование, однако могут усилить санкции против российского государства или предоставить нужные ВСУ вооружения. Об этом заявил народный депутат от Слуги народа, глава делегации Рады в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

В эфире Новости.LIVE он рассказал о том, что пока не видит готовности Вашингтона увеличить бюджет для поддержки Украины.

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Однако могут быть предоставлены кредиты, о чем не раз уже заявляли представители Республиканской партии.

"Возможно, США усилят санкционное давление на Россию или предоставят некоторые виды вооружения, которые нам необходимы. Но посмотрим, как будут развиваться события. Вероятно, это будет ответом на действия или реакцию Кремля в ответ на предложение завершить войну сейчас", - подчеркнул Егор Чернев.

Трамп набрал больше чем Харрис голосов выборщиков и побеждает на выборах / Инфографика: Главред

Кто такой Егор Чернев? Егор Чернев - народный депутат Украины IX созыва родом из Бердянска Запорожской области, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель Постоянной Делегации в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины. В марте 2020 года Егор выступил против создания Консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО. Чернев требовал вывести бывшего премьер-министра Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. 30 сентября 2020 года президент Зеленский подписал указ об увольнении Фокина. С началом российско-украинской войны в 2014 году добровольцем пошел в Национальную гвардию Украины.

Трамп побеждает на выборах в США – что об этом известно:

Как сообщал Главред, в США на выборах президента побеждает представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Кандидат набирает 277 голосов избирателей. Показатель демократа Камалы Харрис – 226 голосов.

Президент Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой. Украина ожидает решительных шагов от новой администрации США и усиления стратегического сотрудничества с Вашинотоном. Также Трампа поздравили другие лидеры, среди которых президент Франции Макрон, генсекретарь НАТО Рютте и британский премьер Стармер.

Камала Харрис пока не будет выступать перед своими сторонниками. Ее заявление ожидается 7 ноября. Соратники ждут подсчета голосов со всей страны.

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