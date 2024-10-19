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Шесть стран немедленно усилят ПВО: Украина подписала важное соглашение с Германией

Руслана Заклинская
19 октября 2024, 23:23
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Страны-подписанты будут финансировать совместные или собственные проекты, направленные на укрепление ПВО Украины, рассказал Рустем Умеров.
Шесть стран немедленно усилят ПВО: Украина подписала важное соглашение с Германией
Украина договорилась с Германией о немедленном усилении ПВО / Коллаж: Главред, фото: t.me/ministry_of_defense_ua, US Army

Украина и Германия заключили соглашение о немедленном усилении украинской противовоздушной обороны. К этому проекту присоединятся еще пять стран-подписантов. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Достигаем конкретных шагов, которые обеспечат защиту гражданского населения и объектов критической инфраструктуры", - подчеркнул он.

Министр обороны Украины подписал документ с немецким коллегой Борисом Писториусом во время заседания министров обороны G7. По его словам, проект привлечет пять стран-подписантов, которые вместе "немедленно" будут действовать для усиления противовоздушной обороны Украины.

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"Соглашение предусматривает договоренности, согласно которым страны-подписанты будут делать взносы в совместные проекты или финансировать собственные проекты, направленные на укрепление возможностей ПВО Вооруженных сил Украины", - рассказал Умеров.

Глава Минобороны Украины отметил, что кроме Украины и Германии, к проекту присоединятся Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания.

"Спасибо Германии за инициативу и всем странам-участницам за сильный вклад в безопасность Украины. Вместе мы приближаем победу", - подчеркнул он.

Кто такой Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, Австралия предоставит Украине 49 танков Abrams в рамках нового пакета военной помощи на общую сумму 245 миллионов долларов.

Также Германия вместе с тремя другими странами НАТО готовит значительный пакет военной помощи на 1,4 миллиарда евро, который Украина получит до конца 2024 года.

Канцлер Олаф Шольц отметил, что этот пакет будет включать системы противовоздушной обороны IRIS-T и Skynex, зенитные установки Gepard, самоходные артиллерийские установки, бронированные автомобили, боевые дроны, радары и боеприпасы для артиллерии.

Как сообщал Главред, США планируют предоставить Украине несколько пакетов военной помощи стоимостью от 500 до 750 миллионов долларов в течение октября-декабря 2024 года. Президент Владимир Зеленский договорился об этом во время разговора с президентом США Джо Байденом.

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