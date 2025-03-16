Новые переговоры с Трампом в Белом доме: известно, будет ли Зеленский в костюме

Вопрос костюма на встрече между президентом Украины и США был преднамеренной провокацией для дискредитации Зеленского, считает экс-глава МИД Украины.

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Новые переговоры Зеленского и Трампа - будет ли президент Украины в костюме / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем сказал Огрызко:

Зеленскому не стоит сейчас ехать на переговоры в США

Вопрос дресс-кода украинского президента был спланированной провокацией

Многие мировые лидеры приезжают к Трампу не в официальных деловых костюмах

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о проведении переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Однако Зеленскому сейчас не стоит спешить ехать в Вашингтон. Об этом во время чата на Главреде рассказал руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отвечая на вопрос о том, придется ли Зеленскому на этот раз надевать костюм.

По его словам, он бы на месте Зеленского пока воздержался от поездки, независимо от отношения к Трампу и его стилю управления.

"У нас сейчас может быть очень хорошая отговорка: подождите, а уже есть перемирие? А уже есть гарантии того, что это перемирие будет выполняться? А какие это гарантии? Чего-то Лавров доходит до наглости и начинает говорить, что он будет определять, кто, какие войска будут находиться на украинской территории", - сказал дипломат.

Огрызко отметил, что Украине следует действовать взвешенно, дождаться доработки возможных соглашений и изменения внешних обстоятельств.

Относительно вопроса о костюме, дипломат считает, что это была намеренная провокация, направленная на дискредитацию Зеленского.

"Я думаю, что вопрос о костюме был заказан, его задавал журналист, который, как говорят, принадлежит к кругу сторонников Трампа. Поэтому там все было срежиссировано до деталей. Жаль, что мы на эту режиссуру пошли и не сделали так, как это должно быть в таких случаях", - сказал он.

Бывший министр иностранных дел отметил, что дважды посещал Овальный кабинет в составе делегаций двух украинских президентов. По его словам, каждая встреча была тщательно спланирована - от момента, когда президент США встречает украинского лидера на крыльце, до финальной пресс-конференции. После официального приветствия главы государств проходят по Белому дому и заходят в Овальный кабинет, где отвечают на несколько вопросов журналистов. Далее представителей медиа приглашают в отдельную комнату с легкими закусками, пока продолжаются переговоры. По завершении встречи проходит пресс-конференция, где журналисты снова могут задать вопросы, после чего официальная программа продолжается.

По мнению дипломата, такая процедура является стандартной, поэтому остается непонятным, почему на этот раз переговоры начались сразу под камерами. Он признал, что для него это пока большая загадка.

Смотрите видео чата с Владимиром Огрызко, в котором он оценил перспективы прекращения огня в Украине:

"Что касается костюмов. Приведу пример Второй мировой войны и визита Черчилля в Вашингтон. Если вы посмотрите на фотографии, то Черчилль там во френче, а не в смокинге с котелком на голове и тросточкой в руках. Он там в военном френче, потому что идет война. И это абсолютно нормально", - сказал дипломат.

Огрызко отметил, что к Трампу некоторые лидеры приезжают не в традиционных деловых костюмах, а в национальных нарядах. Например, индийский премьер Нарендра Моди встречался с Трампом в одежде, характерной для его страны, и это не вызвало никаких вопросов.

"А Зеленский в своем наряде, видите ли, кого-то чем-то обидел? Это просто очередное свидетельство того, что нужен был скандал, и его организовали. Что ж, это еще раз свидетельствует о том, что имеем сейчас дело с теми, кто, к сожалению, использует подобные вещи иногда в очень неправильных целях", - резюмировал экс-глава украинского МИД.

Переговоры между Украиной и США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Общаясь с журналистами, он выразил надежду, что Россия согласится на прекращение огня. Кроме того, Трамп заявил о своей готовности снова пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом.

Во время встречи в Джидде Украина представила США свои "красные линии" по мирным переговорам с РФ. Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, среди основных требований, на которые не пойдет Украина есть: ограничение численности армии, запрет на вступление Украины в НАТО и ЕС. Кроме того, Россия не должна иметь права вето на участие Украины в международных организациях.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что администрация президента США Дональда Трампа должна усилить давление на Россию, если Кремль откажется от предложенного Вашингтоном перемирия.

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Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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