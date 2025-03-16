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Разгром военной машины Путина уже в 2025 году: назван сценарий для ВСУ

Андрей Ганчук
16 марта 2025, 12:07
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У Трампа есть только один рычаг влияния на Путина, считает Игорь Яковенко.
ВСУ, Путин
ВСУ могли бы в этом году разгромить войска Путина, но у Трампа нет политической воли - эксперт / Коллаж: Главред, фото: 21-я ОМБр, скриншот YouTube

Что сказал Яковенко:

  • Трамп мог бы помочь Украине разгромить войска РФ уже в этом году
  • Трамп не хочет запускать такой сценарий и "надеется" на тарифы
  • Не исключено, что Путин убедит Трампа в своей "позиции"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может надавить на главу Кремля Владимира Путина только одним способом – предоставить Украине вооружения. Если бы у Трампа была политическая воля, он мог бы передать Киеву тысячу ракет Tomahawk и 500 истребителей. И тогда Силы обороны смогли бы уничтожить российскую военную машину в течение 2025 года. Но у Трампа другие планы и он не хочет запускать такой сценарий. Об этом заявил журналист и социолог Игорь Яковенко в интервью Главреду.

Как изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины

По мнению Яковенко, Трамп мог бы передать Украине различные вооружения, и тогда ситуация на поля изменилась бы в пользу Киева.

"У Трампа, очевидно, есть рычаги влияния на Путина. Рычаги – на складах Пентагона. Имею ввиду 7 тысяч ракет Tomahawk, несколько тысяч самолетов F-16, F-35 и другие вооружения. Была бы политическая воля, можно было бы передать Украине хотя бы тысячу "Томагавков" и около 500 истребителей. А за штурвалы самолетов посадить американских летчиков – добровольцев, пенсионеров или отставников. И такой шаг мог бы кардинально изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины", - отметил аналитик.

Смотрите видео, в котором Яковенко сделал прогноз о ситуации с прекращением огня:

"В течение 2025 года уничтожили бы военную машину России"

По его мнению, при таком сценарии украинские войска уничтожили бы оккупационную армию России в течение этого года.

"Это реальный переход к миру, потому что серьезное американское вооружение на балансе Украины, в том числе и дальнобойные ракеты, способно уничтожать российские войска, заводы, склады, НПЗ и другие военные объекты. С таким оружием Вооруженные силы Украины, конечно, не сразу, но в течение 2025 года уничтожили бы военную машину России", - объяснил Яковенко.

Почему Трамп не пойдет на такой сценарий

Впрочем, как отмечает журналист, у Трампа нет намерений запустить такой сценарий.

"Очевидно, Трампа нет стремления реализовать такой сценарий. Трамп мыслит совершенно другими категориями: у него в голове "сделка" и тарифы. Трамп собирается "душить" Путина тарифами, запуская серьезные таможенные барьеры на продажу товаров. Он может нанести серьезные удары по экономике России, особенно если всерьез решится уничтожить теневой танкерный флот. Но далеко не факт, что Трамп пойдет на такой шаг", - добавил эксперт.

Также он уточнил, что надежда на нужное Украине решение есть, но шансов мало.

"Реальный рычаг давления на Путина – предоставление Украине оружия, при помощи которого она сможет победить врага. Однако Трамп об этом не говорит. Если в рамках избирательной кампании он произносил фразу "завалю Украину оружием" (в случае провала договоренностей с РФ о прекращении огня, - ред.), то после прихода на пост президента это уже не звучит. Конечно, мы понимаем, что Трамп – человек непредсказуемый, и неопределенность заставляет нас надеяться на принятие им адекватных мер. Впрочем, надежды на это мало", - полагает журналист.

К тому же сохраняется вероятность, при которой Путин убедит Трампа в своей "позиции".

"Тем более, мы еще не знаем, чем закончатся неизбежные переговоры Трампа и Путина. Не исключаю, что Путин сможет убедить Трампа в "законности" своих требований, поскольку сам Трамп предпринимает попытки по лишению независимости суверенных стран. Ведь Трампу с точки зрения психологии и политики ближе Путин, чем европейские лидеры или Зеленский", - подчеркнул Игорь Яковенко.

Война России против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, Украина 14 марта нанесла удар по НПЗ в Туапсе в России, вероятно, ракетой Длинный Нептун. Президент Владимир Зеленский отмечал, что радиус такой ракеты – 1000 километров.

ВСУ продвинулись на нескольких направлениях фронта, отметили аналитики Института изучения войны. В частности, украинские военные добили успехов на севере Торецка, в районе Великой Новоселки, а также на Покровском направлении на юг от Шевченко.

Силы обороны Украины, вероятно, вышли из Суджи. Генеральный штаб ВСУ 16 марта опубликовал карту боевых действий в Курской области, на которой можно заметить, что плацдарм украинской армии в регионе уже не распространяется на город Суджа.

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Кто такой Игорь Яковенко

Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

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