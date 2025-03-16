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ВСУ продвинулись на нескольких направлениях фронта: в ISW раскрыли детали

Алексей Тесля
16 марта 2025, 07:44
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Оккупанты РФ пытались продвинуться на многих направлениях, однако не могут похвастаться большими успехами.
ВСУ
ВСУ продвинулись на фронте / коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр, Командование ОС

Главное:

  • Украинские войска сумели продвинуться в Торецке Донецкой области
  • Силы обороны продвинулись в районе Великой Новоселки
  • Подразделения ВСУ продвинулись на юг от Шевченко и закрепились на позициях

Украинские войска сумели продвинуться в Торецке Донецкой области, о чем свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 14 марта.

Как говорится в анализе американского Института изучения войны (ISW), украинские силы продвинулись вдоль улицы Михаила Грушевского на севере Торецка.

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Вместе с тем подчеркивается, что представители РФ жалуются на то, что их командование на этом направлении подает ложные отчеты о преждевременном продвижении войск.

Screenshot
/ understandingwar.org

Аналогичная ситуация и в районе Великой Новоселки Донецкой области, где россияне распространяют неподтвержденные заявления о своих успехах. В то же время в отчете ISW идет речь о продвижении Сил обороны, что подтверждают и украинские обозреватели.

В то же время отмечается, что оккупанты РФ пытались продвинуться на многих направлениях, однако не могут похвастаться большими успехами.

Зафиксировано вражеское продвижение в направлении Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 14 марта, указывают, что российские войска продвинулись вдоль улицы Центральной в восточном Песчаном и вдоль улицы Лысогорской в западном Шевченковом (оба – к югу от Покровска).

В свою очередь ВСУ контратакуют на этом направлении, при этом украинские подразделения продвинулись на юг от Шевченко и закрепились на позициях.

Кроме того, подтверждено продвижение оккупантов в направлении Часового Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 10 марта, указывают, что российские силы недавно продвинулись в северной части Часового Яра.

Часов Яр Инфографика
/ Инфографика: Главред

Как добавили в ISW, россияне также продолжают наступать в Курской области, однако нельзя говорить о том, что они смогли полностью вытеснить оттуда ВСУ.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ стабилизировали ситуацию на одном из самых "горячих" направлений. Оккупанты пытаются осуществлять штурмы малыми группами, однако уже не могут добиться прежнего эффекта.

Как сообщал Главред, ВСУ контратакуют в Торецке и окружают россиян вопреки заявлениям Трампа. Украинцы контратаковали - и быстро продвинулись в Торецке.

Напомним, аналитики мониторингового канала DeepState заявили, что российская армия оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась в районе двух населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Харьковской областях.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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