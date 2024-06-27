Как лучше всего точить ножи: простые советы, которые спасут массу времени и сил

"Как нужно точить ножи" - этим вопросом наверняка задавалась не одна сотня домохозяек и домохозяинов. "Главред" решил детально разобраться в этом вопросе.

https://glavred.info/lifehack/kak-luchshe-vsego-tochit-nozhi-prostye-sovety-kotorye-spasut-massu-vremeni-i-sil-10576394.html Ссылка скопирована

Как лучше всего точить ножи? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Точение ножей — это важный процесс для поддержания их остроты и эффективности, сообщает нам проект Epicurious.

Как лучше всего точить ножи?

Вот несколько основных шагов:

Выбор точильного инструмента : Используйте точильный камень, точилку или электрический точильный станок в зависимости от предпочтений и опыта.

: Используйте точильный камень, точилку или электрический точильный станок в зависимости от предпочтений и опыта. Угол заточки : Для кухонных ножей обычно используется угол заточки около 15-20 градусов. Для других ножей этот угол может быть разным. Важно сохранять симметрию угла при заточке.

: Для кухонных ножей обычно используется угол заточки около 15-20 градусов. Для других ножей этот угол может быть разным. Важно сохранять симметрию угла при заточке. Техника точения : Двигайте нож по точильному инструменту с одинаковым углом и равномерным давлением. Это помогает равномерно заточить всю кромку.

: Двигайте нож по точильному инструменту с одинаковым углом и равномерным давлением. Это помогает равномерно заточить всю кромку. Контроль остроты : После точения проверьте остроту ножа на бумаге или томате. Острый нож должен легко резать без лишнего усилия.

: После точения проверьте остроту ножа на бумаге или томате. Острый нож должен легко резать без лишнего усилия. Заточка в течение времени: Регулярно заточивайте ножи, чтобы поддерживать их остроту. Это делает процесс точения более простым и эффективным.

Помните - точить ножи нужно крайне аккуратно и соблюдать при этом тщательно технику безопасности.

Что такое Epicurious? Epicurious - кулинарно-познавательный проект из США. По состоянию на июнь 2024 года на YouTube-канал проекта подписано 5,37 млн человек.

В каком порядке точить нож?

Точить ножи следует в определённом порядке для достижения наилучших результатов. Вот пошаговое руководство:

Подготовка:

Очистите нож и точильный камень (если используете камень). Камень можно смочить водой или маслом, в зависимости от типа.

Грубая заточка (если нож сильно затуплен):

Начинайте с самого грубого точильного камня или круга (обычно 200-400 грит).

Удерживайте нож под правильным углом (обычно 15-20 градусов для кухонных ножей).

Двигайте нож по камню, начиная от пятки (ближней части лезвия) к кончику, равномерными движениями. Можно двигать нож по камню либо "от себя", либо "к себе", в зависимости от предпочтений.

Повторяйте движения для каждой стороны лезвия, пока не достигнете равномерной кромки.

Средняя заточка:

Переключитесь на камень средней зернистости (обычно 1000-2000 грит).

Повторяйте те же движения, что и при грубой заточке, чтобы устранить царапины и улучшить остроту.

Тонкая заточка и полировка:

Используйте камень с мелкой зернистостью (3000 грит и выше) или полировальный камень.

Продолжайте затачивать нож, как и раньше, чтобы достигнуть идеальной остроты и гладкости кромки.

Финальная полировка:

Для достижения максимально острой кромки можно использовать кожаный ремень (стропу) с пастой для полировки. Проводите лезвие по ремню с тем же углом, что и при заточке, чтобы удалить мельчайшие заусенцы.

Проверка остроты:

Проверьте остроту ножа, разрезав лист бумаги, помидор или другой мягкий предмет. Нож должен легко резать без зацепок и усилий.

Чистка и уход:

Очистите нож и точильные камни после заточки. Храните ножи в сухом месте, чтобы предотвратить коррозию и повреждения.

Если будете неукоснительно следовать вышеуказанным правилам, то сможете эффективно затачивать ножи и поддерживать их в отличном состоянии.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред