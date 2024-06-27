Точение ножей — это важный процесс для поддержания их остроты и эффективности, сообщает нам проект Epicurious.
Как лучше всего точить ножи?
Вот несколько основных шагов:
- Выбор точильного инструмента: Используйте точильный камень, точилку или электрический точильный станок в зависимости от предпочтений и опыта.
- Угол заточки: Для кухонных ножей обычно используется угол заточки около 15-20 градусов. Для других ножей этот угол может быть разным. Важно сохранять симметрию угла при заточке.
- Техника точения: Двигайте нож по точильному инструменту с одинаковым углом и равномерным давлением. Это помогает равномерно заточить всю кромку.
- Контроль остроты: После точения проверьте остроту ножа на бумаге или томате. Острый нож должен легко резать без лишнего усилия.
- Заточка в течение времени: Регулярно заточивайте ножи, чтобы поддерживать их остроту. Это делает процесс точения более простым и эффективным.
Помните - точить ножи нужно крайне аккуратно и соблюдать при этом тщательно технику безопасности.
Что такое Epicurious?
Epicurious - кулинарно-познавательный проект из США. По состоянию на июнь 2024 года на YouTube-канал проекта подписано 5,37 млн человек.
В каком порядке точить нож?
Точить ножи следует в определённом порядке для достижения наилучших результатов. Вот пошаговое руководство:
Подготовка:
Очистите нож и точильный камень (если используете камень). Камень можно смочить водой или маслом, в зависимости от типа.
Грубая заточка (если нож сильно затуплен):
Начинайте с самого грубого точильного камня или круга (обычно 200-400 грит).
Удерживайте нож под правильным углом (обычно 15-20 градусов для кухонных ножей).
Двигайте нож по камню, начиная от пятки (ближней части лезвия) к кончику, равномерными движениями. Можно двигать нож по камню либо "от себя", либо "к себе", в зависимости от предпочтений.
Повторяйте движения для каждой стороны лезвия, пока не достигнете равномерной кромки.
Средняя заточка:
Переключитесь на камень средней зернистости (обычно 1000-2000 грит).
Повторяйте те же движения, что и при грубой заточке, чтобы устранить царапины и улучшить остроту.
Тонкая заточка и полировка:
Используйте камень с мелкой зернистостью (3000 грит и выше) или полировальный камень.
Продолжайте затачивать нож, как и раньше, чтобы достигнуть идеальной остроты и гладкости кромки.
Финальная полировка:
Для достижения максимально острой кромки можно использовать кожаный ремень (стропу) с пастой для полировки. Проводите лезвие по ремню с тем же углом, что и при заточке, чтобы удалить мельчайшие заусенцы.
Проверка остроты:
Проверьте остроту ножа, разрезав лист бумаги, помидор или другой мягкий предмет. Нож должен легко резать без зацепок и усилий.
Чистка и уход:
Очистите нож и точильные камни после заточки. Храните ножи в сухом месте, чтобы предотвратить коррозию и повреждения.
Если будете неукоснительно следовать вышеуказанным правилам, то сможете эффективно затачивать ножи и поддерживать их в отличном состоянии.
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