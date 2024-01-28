Без ножа и овощечистки: как легко очистить морковь

Существует удивительный метод, который минимизирует обрезки и сэкономит ваше время

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Как легко очистить морковь / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Приготовление моркови для приготовления блюд может стать настоящим вызовом, особенно, если под рукой нет ножа или овощечистки.

Однако есть удивительный метод, который минимизирует обрезки и сэкономит ваше время. Мы расскажем, как обойтись без лишних инструментов и при этом эффективно очистить морковь.

Вам понадобится обычная фольга

Скатайте из нее небольшой шарик, примерно размером с теннисный мяч.

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Внимательно потрите морковь со всех сторон при помощи фольги. Этот мягкий материал сделает работу деликатно, удаляя верхний слой, и при этом оставляя минимум обрезков.

Таким образом, вы получите чистую морковь с минимальными усилиями и без необходимости использовать нож или овощечистку. Этот метод не только экономит ваше время, но также позволяет избежать излишних отходов.

Металлическая губка для мытья посуды

С ее помощью вы легко почистите как мелкую, так и крупную морковь. Просто пройдитесь по моркови металлической губкой и промойте ее под проточной водой.

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