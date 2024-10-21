Как отмыть кран от известкового налета: нужен всего один простой предмет

Предотвратить появление следов от известкового налета можно с помощью обычного бытового предмета.

https://glavred.info/lifehack/kak-otmyt-kran-ot-izvestkovogo-naleta-nuzhen-vsego-odin-prostoy-predmet-10607375.html Ссылка скопирована

Как отмыть известковый налет с крана / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Известковый налет на кранах - неизбежен. Его вызывают растворенные в воде минералы, такие как кальций и магний, которые оставляют отложения после испарения воды. Также белый налет часто появляется на кранах и душевых лейках, пишет Mirror.

Как предотвратить появление известкового налета на кранах

Автор онлайн-контента Беатрис, которая публикует домашний и организационный контент на своем аккаунте в TikTok, рассказала, как правильно ухаживать за краном.

По её словам, если взять обычную свечу и натереть ею поверхность крана, то можно создать барьер, с которого вода просто сползает, не оставляя после себя непривлекательных следов.

видео дня

"Вот простой трюк, чтобы ваши краны были блестящими. Просто натрите воск на кран и отполируйте его сухой тряпкой из микрофибры, чтобы получить гладкое водоотталкивающее покрытие. Вы также можете использовать вощеную бумагу для того же эффекта. Оба метода создают барьер, который помогает предотвратить появление стойких пятен от жесткой воды, сохраняя ваши краны", - пояснила Беатрис.

Как удалить воск с крана

Беатрис рассказала, что обычный уксус должен хорошо смыть весь воск и отмыть кран.

Универсальное средство для чистки / Инфографика: Главред

Как помыть кран от налета лимоном

Королева чистоты Линси Кромби говорит, что лимон также "прекрасно" справляется с известковым налетом и пятнами от жесткой воды.

По её словам, этот дешевый фрукт обладает "антисептическими свойствами" и "сладким ароматом", что делает его идеальным средством для чистки.

"Если у вас есть известковый налет на кране, просто разрежьте лимон пополам и проведите им по всему крану, где есть известковый налет. Оставьте лимон на кране на некоторое время, чтобы он смог подействовать, а затем смойте его", - сказала она.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред