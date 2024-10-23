Цены бьют рекорды: в Украине сильно взлетела стоимость стратегического овоща

Стоимость самого популярного овоща в Украине выросла почти втрое по сравнению с прошлогодними показателями, говорят в EastFruit.

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Цены на популярный овощ в Украине бьют рекорды / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

В Украине цены на картофель выросли почти втрое по сравнению с прошлым годом. Хотя обычно в этот период года стоимость не повышается из-за активного сбора урожая. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Сейчас в регионах, где картофель активно выращивают, его продают по 20-30 грн/кг, в зависимости от сорта, качества и объемов. Это на 18% дороже, чем в конце прошлой недели.

По данным аналитиков, стоимость картофеля растет из-за нескольких факторов. Большинство фермеров уже завершили отгрузку продукции с поля, поэтому сейчас на продажу предлагается картофель из хранилищ, который обычно дороже. Кроме того, на цены влияет ограниченное предложение из-за снижения урожайности в этом году.

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Эксперты отмечают, что цены на картофель в Украине остаются самыми высокими среди стран региона, что может привести к активному импорту продукции в первой половине сезона. Ожидается, что импортные поставки помогут стабилизировать цены.

Однако цены на картофель сейчас в среднем в 2,9 раза превышают цены, которые были в октябре 2023 года. В то же время крупные поставщики ожидают дальнейшего роста стоимости овоща, поэтому не спешат продавать основные объемы продукции.

Проект EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Цены в Украине - последние новости

Напомним, в ноябре в Украине ожидается значительный рост цен на определенные категории продуктов. Экономист и руководитель "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин отметил, что после августа-сентября цены на овощи борщевого набора, такие как картофель, лук, морковь, свекла и капуста, традиционно увеличиваются.

Также цены на яблоки в Украине продолжают расти из-за сокращения предложения зимних сортов и высокого спроса. Сейчас яблоки стоят 17-25 грн/кг.

Как сообщал Главред, в ближайшее время ожидается повышение цен на фрукты, овощи и хлебобулочные изделия. Заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий пояснил, что причинами роста цен являются возможные отключения электроэнергии и потребность в обеспечении условий хранения этих продуктов.

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