"Заходят целыми взводами": оккупанты наступают на ключевой город - бойцы ВСУ

Враг плодотворно просачивается и проводит рассредоточение по домам и подвалам.

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Ситуация в Селидово сложнейшая / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Если проанализироватьданные аналитиков DeepState, российская армия продвинулась в Селидово. Младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов подтвердил, что в город россияне заходят целыми взводами.

"Знакомые экипажи ФПВ говорят, что делают по 100+ вылетов в день чисто по пехоте врага, но все равно не справляются с такими потоком. Враг плодотворно просачивается и проводит рассредоточение по домам и подвалам", - написал он в своем Тelegram-канале "Говорят снайперы".

Что известно о городе Селидово? Селидово - город в Покровском районе Донецкой области, административный центр Селидовской городской громады. Селидово расположено возле железнодорожной станции Селидовка. видео дня Селидово называют воротами в Покровск - крупный военный и логистический узел, расположенный вблизи административной границы с Днепропетровской областью.

Как рассказали пленные агрессоры, которых допросили, оккупанты получили подкрепление.

Новые подразделения прибыли, чтобы занять территории, которые, по их отчетам, "уже находятся под контролем". По словам военного, в ближайшие дни стоит ожидать усиления наступления.

В то же время лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отметил, что, к сожалению, агрессоры имеют успех в центре Селидово. Там они уже заняли уже несколько многоэтажек.

"Они (оккупанты-ред) просачиваются как тараканы, постепенно во все дома. Наблюдая кадры боев и состояние городских застроек, с грустью хочу сказать, что бои за Селидово чем-то напоминают бои за Новогродовку... Хорошего мало", - считает военный.

Ситуация на фронте - что известно

Эксперт Сергей Братчук прокомментировал вероятное новое наступление РФ на важный город. По его словам, больше всего боевых столкновений происходит на административной границе Донецкой и Запорожской областей.

В то же время издание Reuters опубликовало свой прогноз по привлечению войск КНДР для войны в Украине. По данным журналистов, он для РФ неутешительный.

По данным ISW, ВСУ продвинулись к главному украинскому плацдарму. Штурмовые группы врага атакуют украинские позиции в Донецкой и Луганской областях.

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