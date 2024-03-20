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Территории - не главное: экс-военный США рассказал, как выиграть войну на истощение

Анна Ярославская
20 марта 2024, 08:48
Сторона, признающая изнурительный характер войны и сосредотачивающаяся на уничтожении вражеских сил, а не на получении местности, скорее всего, победит.
Военные НАТО
Запад не готов к войне на истощение, считает Алекс Вершинин / Коллаж: Главред, фото: nato.int

Если страны Запада допускают возможность конфликта великих держав, то она скорее всего будет очень похожа на войну России и Украины - кровавую борьбу на истощение. Западным странам следует тщательно взглянуть на свою способность вести длительную войну и соблюдать стратегию, сосредоточенную на истощении, а не на маневрировании. Об этом заявил бывший офицер армии США, военный аналитик Алекс Вершинин в авторской статье для британского Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI).

По его словам, войны на истощение ведутся с подходом, ориентированным на силу, в отличие от войн маневра, которые "ориентированы на местность". Сторона, признающая изнурительный характер войны и сосредотачивающаяся на уничтожении вражеских сил, а не на получении местности, скорее всего, победит.

"Самый быстрый способ проиграть войну на истощение — сосредоточиться на маневре, тратя ценные ресурсы на ближайшие территориальные цели. Признание того, что войны на истощение имеют свое собственное искусство, жизненно важно для победы без катастрофических потерь", — считает Вершинин.

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Аналитик добавил, что Запад не готов к такой войне.

"Исторически Запад предпочитал короткое столкновение профессиональных армий, где победитель получает все... Войны на истощение рассматриваются как исключение, то, чего следует избегать любой ценой", — отметил эксперт.

По словам Вершинина, в войне на истощение главное не качество, а количество. Аналитик привел пример Второй мировой. Немецкие танки были намного лучше, чем советские, но, используя примерно те же производственные ресурсы, Советский Союз поставил восемь Т-34 на каждую немецкую танковую машину.

Кроме того, высококлассное оружие также нуждается в высококлассных войсках. А для их подготовки требуется значительное время, которое недоступно в войне с высоким уровнем истощения.

В НАТО кадровых военных готовят долго и тщательно. Однако это может сыграть злую шутку, когда в случае больших потерь во время масштабного конфликта их просто оперативно некому будет заменить.

"Идея о том, что гражданским лицам можно дать трехмесячные курсы подготовки, сержантские шевроны, а затем ожидать, что они будут работать так же, как семилетний ветеран, является рецептом катастрофы. Только время может создать лидеров, способных выполнять доктрину НАТО, а время – это то, чего не удовлетворяют огромные потребности изнурительной войны", – написал аналитик.

В качестве примера Вершинин ставит модель СССР с его системой тотального призыва юношей на срочную службу, которые должны получить элементарные базовые знания о военном деле и в случае глобального конфликта использованы в качестве резерва.

"Постоянная текучесть военнослужащих препятствовала созданию сержантского корпуса западного образца, но создала огромный пул полуподготовленных резервов, доступных во время войны. Отсутствие надежных сержантов создало ориентированную на офицеров модель командования, менее гибкую, чем у НАТО, но более адаптированную к широкомасштабной войне", – объяснил эксперт.

По мнению Вершинина, самая эффективная модель - смесь двух моделей, когда государство удерживает профессиональную армию среднего размера вместе с массой призывников, доступных для мобилизации.

Кто такой Алекс Вершинин

Подполковник в отставке. Имеет 10-летний опыт работы на передовой в Корее, Ираке и Афганистане. Последние десять лет перед выходом на пенсию работал офицером по моделированию и симуляции, занимаясь разработкой концепций и экспериментами для НАТО и армии США.

Риск войны России и НАТО

Немецкие спецслужбы подготовили анализ военной угрозы со стороны РФ для правительства, в котором прогнозируется, что с 2026 года Россия может напасть на территорию стран-членов Североатлантического альянса. По данным анализа, РФ готовится к масштабному конфликту с Западом, на что указывают реорганизация российской армии, передвижение войск и размещение ракет на западе страны, а также наращивание производства вооружений.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что страна-агрессор Россия может совершить нападение на какую-то из стран Североатлантического альянса, наибольший риск есть для Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Румынии. Кроме этого, в зоне риска также находится Молдова.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов оценил сценарий нападения РФ на восточный фланг НАТО. Он также рассказал, возможен ли сценарий полномасштабного нападения РФ на НАТО летом 2025-го года.

"На мой взгляд, такой сценарий абсолютно нереалистичен. Даже та самая Bild ранее публиковала материалы, в которых говорилось о том, что Российской Федерации нужно минимум 3-5 лет для восстановления своего боевого потенциала", - считает эксперт.

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