У РФ возникли проблемы с производством ракет: партизаны достали секретные документы

Стало известно, что в России не успевают изготавливать ракеты X-32 и выбиваются из плана.

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У РФ возникли проблемы с производством ракет/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, Википедия

Партизанам движения "Атеш" удалось достать секретные документы о производстве крылатых ракет X-32 в стране-агрессоре России. Согласно этим документам, в РФ в этом году планируют изготовить 224 ракеты этого типа.

Отмечается, что секретные документы удалось достать агенту движения "Атеш", который проник в Дубненский машиностроительный завод в городе Дубна Московской области РФ. Об этом сообщается на странице движения в Telegram.

"Мы узнали о планах производства и реальных возможностях предприятия. Завод не выполнил план производства на 2022 г. Директор департамента оборонно-промышленного комплекса России Перегудов требует от директора предприятия увеличить объемы производства указанного типа ракет", – отмечается в сообщении. видео дня

По информации партизан, страна-агрессор Россия выбивается из графика изготовления ракет, как это было и в прошлом году.

Что известно о ракетах Х-32? Х-32 (произносится "ха тридцать два") – российская крылатая ракета воздушного базирования класса "воздух-поверхность" дальностью до 1000 км и скоростью 4000-5400 км/ч, разработана МКБ "Радуга", пишет Википедия. Ракета Х-32 была создана после глубокой модернизации ракеты Х-22. Испытания новой ракеты начались в 1998 году, а на вооружение она была принята в 2016 году. Основные характеристики ракеты Х-32: Носитель – Ту-22М3М,

скорость – 4000-5400 км/ч, или 1,1-1,5 км/с,

дальность пуска – 600-1000 км,

дальность захвата РЛС ГСН – 200-300 км (при пуске с большей дальности требуется внешнее целеуказание о примерном районе наличия цели до захвата цели ГСН),

высота полёта максимальная – 40 км.

У РФ проблемы с ракетами

Ранее сержант ВСУ Юрий Гудименко сказал, почему РФ начала больше бить баллистикой вместо дронов. Украинские военные сбивают около 85% вражеских дронов, поэтому России не выгодно атаковать Украину именно беспилотниками. Также он добавил, что у россиян точно есть проблемы с ракетами, ведь если бы их не было, то по нам прилетали бы ракеты российского производства.

Также ранее сообщалось, что КНДР передала России снаряды "с подвохом". Северная Корея поставляет агрессору России снаряды полувековой давности, сказал представитель ГУР Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Напомним, в ISW рассказали о серьезной проблеме оккупантов. РФ расконсервировала до 40% резервов танков. "Производство" танков в РФ в последние годы – это преимущественно восстановление и модернизация. Россия может столкнуться с нехваткой техники в ближайшие несколько лет.

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