"Это предсмертная агония РФ": журналист объяснил, что ускорит окончание войны в Украине

Все события будут ускоряться и это уже будет совсем другая война, отметил Сотник.

https://glavred.info/ukraine/eto-predsmertnaya-agoniya-rf-zhurnalist-obyasnil-chto-uskorit-okonchanie-voyny-v-ukraine-10551431.html Ссылка скопирована

Журналист объяснил, что ускорит окончание войны в Украине/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Главред

События в войне в Украине начнут ускоряться. В боевые действия могут официально вступить военные НАТО, и тогда события будут развиваться гораздо быстрее и это будет уже совсем другая война.

Но также развитие ситуации будет зависеть и от того, насколько российский диктатор Владимир Путин готов пойти на крайние меры. Такое мнение высказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник во время чата на Главреде.

"Я думаю, что события будут ускоряться. Очень многое будет зависеть от действий Путина, от его готовности пойти на крайние меры. Судя по всему, он очень упоротый и находится в параллельной реальности. Не только он, но и всё его окружение тоже. И все эти волохатики, глыбинарии тоже находятся в такой же иллюзии, в таких же галлюцинациях. Это предсмертная агония. Там галлюцинируют все: у одних стена замироточила, у других Богородица появилась, третьим еще какое-то знамение было. И они в это верят, это средневековые дикари, варвары. Это антистрана, антигосударство, антиматерия", – отметил Сотник.

Он отметил, что по его мнению всё будет развиваться с ускорением свободного падения. По словам Сотника, в войну могут официально вступить военные НАТО, и тогда всё ускорится и это уже будет совсем другая война.

"Хочу подчеркнуть, что оккупанты еще не сталкивались с настоящим оружием XXI века. ВСУ, Украина воюет оружием ХХ-начала XXI века. А вот современного оружия россияне на себе еще не испытывали. Они не знают, что такое F-16, тем более, что такое F-35. Они не знают, что такое Apache, что такое, когда летят Tomahawk. Они не знают, что один удар – и вокруг на 30 км всё выжжено", – сказал журналист.

Смотрите видеоверсию чата с Александром Сотником:

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее в ВСУ назвали главную причину, почему россияне уменьшили интенсивность атак на фронте. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что уменьшение активности россиян на фронте связано с несколькими факторами.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил, что Россия готовит новое наступление и назвал дату и направление главного удара. Он отметил, что стратегия российского наступления прописана в российской конституции и заключается в захвате 4 украинских областей.

Также ранее Зеленский описал масштабы ударов РФ по Украине в марте. Страна-агрессор Россия с начала марта этого года уже выпустила по Украине 130 ракет, более 320 дронов-камикадзе "Шахед" и почти 900 управляемых авиабомб.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.