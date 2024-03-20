Россияне забрасывают Сумскую область КАБами, села сжигают до руин - Зеленский

Только с начала марта российские оккупанты сбросили почти 200 управляемых бомб на Сумскую область.

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С начала марта россияне сбросили на Сумщину почти 200 КАБов / Коллаж: Главред, фото: Википедия, pixabay

Российские оккупанты уничтожают украинские населенные пункты на Сумщине. Только с начала марта враг сбросил почти 200 управляемых бомб на приграничные территории области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что все эти бомбы оккупанты сбросили на обычные украинские села и города, били по гражданской инфраструктуре.

"Постоянные российские попытки заведения ДРГ. Постоянные террористические обстрелы и удары. Наши приграничные села российская армия пытается просто сжечь до руин. Только с начала этого марта и до сегодняшнего дня российская авиация сбросила только на громады Сумщины уже почти 200 управляемых бомб", - сказал Зеленский. видео дня

Он акцентировал на необходимости усилить украинскую ПВО, чтобы защитить украинцев от российского террора.

"На Сумщине, на нашей Черниговщине, Харьковщине, в Донецкой области, на Луганщине, в южных наших регионах. Всюду, где это нужно. Соответствующие системы есть у партнеров. Максимальное ускорение нужно и по F-16 также. Я благодарю всех, кто помогает. Важно, чтобы большие страны, которые имеют необходимое оружие, действительно были великими в защите жизни - не держали это оружие где-то там, на складах или хранении, а чтобы "петриоты" и все остальное реально работало для спасения жизней людей", - сказал Зеленский.

Что такое КАБы? Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия. Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Взрывы в Сумах

В ночь на 6 марта в Сумах прогремели масштабные взрывы. Россияне ударили по городу 3 "шахедами". В результате этого в домах выбиты окна, начался пожар. К счастью, погибших нет. Также известно о том, что были повреждены здания больниц.

Уже на следующий день РФ ударила по городу ракетой. Российские оккупанты атаковали объекты гражданской инфраструктуры. Взрывной волной были выбиты окна и двери в больнице, центре крови и Центре экстренной медицинской помощи.

Вечером президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в результате ракетного удара в Сумах есть погибшие и раненые.

В ночь на 13 марта российский "Шахед" ударил в многоквартирный дом в Сумах. Там до сих пор продолжают разбирать завалы. Полностью уничтожены были 15 квартир, еще 15 - повреждены. В результате удара погибли 3 человека, тело еще одной девушки, которая жила на 5-м этаже, не нашли.

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