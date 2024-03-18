Россияне лупят ракетами по Конотопу: в Сумской области продолжается эвакуация

В результате вражеского обстрела люди остались без тепла и горячей воды, в городе повреждена теплосеть.

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РФ ударила ракетами по Конотопу / Колаж: Главред, фото: ГСЧС

Российские оккупанты ударили ракетами по Конотопу в Сумской области. Из-за "прилета" большое количество местных жителей без тепла и горячей воды. Об этом заявил мэр Конотопа Артем Семенихин.

Враг атаковал объекты инфраструктуры города. Была повреждена сеть теплоснабжения в городе.

"В результате вражеской ракетной атаки пострадала инфраструктура города. Отсутствует тепло и горячее водоснабжение в одном из микрорайонов города. Соответствующие службы работают над устранением последствий", - написал Семенихин. видео дня

По предварительным данным погибших в результате попадания нет.

РФ ударила ракетами по Конотопу / фото: скриншот

Эту информацию подтвердили в Сумской ОГА.

"На месте работают все необходимые службы. Предварительно, погибших нет. В Конотопе повреждены объекты коммунальной сферы. Последствия атаки государства-агрессора уточняются. Берегите себя, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

РФ ударила ракетами по Конотопу / фото: скриншот

Впоследствии Артем Семенихин отметил, что в Конотопе удалось полностью восстановить теплосеть, которая была повреждена в результате вражеского обстрела.

РФ ударила ракетами по Конотопу / фото: скриншот

Эвакуация из Сумской области

Председатель Сумской ОГА Владимир Артюх заявил, что в Сумской области продолжается эвакуация из многих населенных пунктов. Сейчас самая опасная ситуация в таких общинах: Великописаревская, Середино-Будская, Юнаковская, Краснопольская громады и Шосткинский район.

"У нас есть три громады, где возможны активные боевые действия. По ним принято решение на Совете обороны (об эвакуации - Главред)", - сказал Владимир Артюх.

Взрывы в Сумах

В ночь на 6 марта в Сумах прогремели масштабные взрывы. Россияне ударили по городу 3 "шахедами". В результате этого в домах выбиты окна, начался пожар. К счастью, погибших нет. Также известно о том, что были повреждены здания больниц.

Уже на следующий день РФ ударила по городу ракетой. Российские оккупанты атаковали объекты гражданской инфраструктуры. Взрывной волной были выбиты окна и двери в больнице, центре крови и Центре экстренной медицинской помощи.

Вечером президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в результате ракетного удара в Сумах есть погибшие и раненые.

В ночь на 13 марта российский "Шахед" ударил в многоквартирный дом в Сумах. Там до сих пор продолжают разбирать завалы. Полностью уничтожены были 15 квартир, еще 15 - повреждены. В результате удара погибли 3 человека, тело еще одной девушки, которая жила на 5-м этаже, не нашли.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Что такое дрон Shahed / Инфографика: Главред

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