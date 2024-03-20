Россия готовит новое наступление: полковник ВСУ назвал дату и направление удара

Полковник запаса ВСУ отметил, что стратегия российского наступления прописана в российской конституции и заключается в захвате 4 украинских областей.

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Полковник ВСУ сделал прогноз относительно нового наступления РФ / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Многие аналитики считают, что Россия может планировать новое масштабное наступление в Украине летом 2024 года, направляя свои усилия на достижение цели, определенной в конституции страны-агрессора. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 канала, высказав предположение относительно того, куда Россия может направить свои основные силы.

"Еще с 2014 года понятно, что россияне пытаются масштабно наступать примерно в конце августа. Россияне имеют большую проблему, им нужны чистые поля, поэтому осуществляют наступление в конце лета. Думаю, что раньше августа они не начнут", - отметил военный эксперт.

Он добавил, что стратегия России описана в их конституции, в которой указано четыре украинские области - Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую - и Автономную Республику Крым.

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Свитан отметил, что изначально оккупанты планируют достичь административных границ Луганской области, затем Донецкой и Запорожской, а после этого Херсонской.

По его словам, во время выполнения боевых задач существуют определенные этапы, которые включают накопление, подготовку, развертывание войск и выполнение боевых задач. Сейчас завершается зимняя военная операция российских войск.

"Уже уменьшается количество работы российских войск на разных направлениях, и в течение нескольких недель операция перейдет в режим локальных операций тактического уровня. Далее снова начнется этап накопления, который продлится минимум 3 - 4 месяца, а иногда до 6 месяцев", - добавил военный эксперт.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Угроза нового наступления РФ в Украине

Вооруженные силы Российской Федерации не отказались от своих планов и продолжают осуществлять наступательные операции на фронте. Сейчас враг осуществляет перегруппировку для дальнейшего продолжения боевых действий, сообщил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

После того, как в марте Путин в очередной раз продолжит свою власть после победы на так называемых выборах в России, стоит ожидать новых попыток наступления. Об этом рассказал военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак.

В разведке Минобороны Великобритании сообщили о замедлении продвижения российских оккупационных войск в Донецкой области. По данным разведки, оккупанты продолжают наступать на нескольких участках линии фронта, сосредотачивая свои операции на западе от Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

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