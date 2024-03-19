900 авиабомб и 130 ракет: Зеленский описал масштабы ударов РФ по Украине в марте

Украине нужно больше систем ПВО, чтобы иметь возможность эффективно противодействовать российским атакам, подчеркнул украинский президент.

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Зеленский описал масштабы ударов РФ по Украине в марте/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, минобороны Украины

Страна-агрессор Россия с начала марта этого года уже выпустила по Украине 130 ракет, более 320 дронов-камикадзе "Шахед" и почти 900 управляемых авиабомб.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что российские оккупанты наносят удары по мирным городам и селам.

"Ежедневно и еженощно Россия дронами, ракетами и управляемыми бомбами ведет террористическую войну против наших людей, против обычных городов и сел Украины. Только с начала этого марта российские войска применили 130 ракет различных типов, более 320 "Шахедов" и почти 900 управляемых авиабомб", – рассказал глава Украинского государства.

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Он отметил: наше государство уже доказало, что оно может эффективно сбивать любые ракеты и дроны российских захватчиков, и показало, что может сбивать вражескую авиацию.

"Такие наши действия спасают тысячи жизней и дают украинской экономике возможность функционировать", – подчеркнул президент.

В то же время он добавил, что Украина нуждается в большей защите – вполне реалистичном количестве систем ПВО, которые есть у наших партнеров.

"Петриоты" и другие системы должны делать то, ради чего создавались, а именно защищать жизнь, а не пылиться на хранении. И я благодарю всех в мире, кто это понимает и помогает нам беречь жизнь. Российский террор должен проиграть", – говорится в сообщении.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары ракетами и дронами по Украине

15 марта РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Город обстреляли баллистическими ракетами "Искандер". После первого "прилета" на место происшествия приехали медики, спасатели и правоохранители. В этот момент оккупанты ударили по тому же месту во второй раз. Известно, что в результате ракетного удара погибли также фельдшер и спасатели. Во время вражеских атак в этот день погиб 21 человек.

17 марта сообщалось, что в Николаеве два "прилета" – РФ ударила ракетами по югу Украины. Повторный удар по Николаеву был нанесен через около 5 минут после первого.

Вечером 17 марта враг ударил по Конотопу и Сумах – там прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты ударили по объектам инфраструктуры на Сумщине.

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