Враг не может даже подойти: в ВСУ назвали преимущество Украины на правобережье Днепра

Украинские пушки расположены на высшем уровне и держат под огневым контролем попытки подхода оккупантов к берегу, отметила Наталья Гуменюк.

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Гуменюк о том, почему россияне не смогут захватить правый берег Херсонщины / Коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Оборонительные сооружения на правом берегу Днепра в Херсонской области выполнены так, что российская армия не имеет возможности даже приблизиться к ним. Об этом рассказала руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии "Радио Свобода".

"Понимание есть, что основная линия боевого столкновения в наших географических условиях - это река Днепр. Поэтому, действительно, для нас сверхважно, чтобы враг не мог перебраться, высадиться и даже подойти к правому берегу. Во-первых, он ландшафтно выше левого берега. Это уже первая сложность, которую врагу преодолеть фактически невозможно. Потому, что расположение наших пушек на высшем уровне устанавливает огневой контроль над водой на момент подхода к берегу", - отметила она.

Гуменюк подчеркнула, что оборонительные сооружения Украины обустроены с учетом всех изменений ландшафта после уничтожения плотины Каховской ГЭС. Поэтому российские оккупанты превентивно работают беспилотниками и артиллерией с левого берега. Враг пытается уничтожить оборонительные сооружения контрбатарейным способом.

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"Однако обустройство оборонительных сооружений, то, что сейчас стало волной очередной российской пропаганды, в частности, в Херсонской, Николаевской, Одесской областях, мы не делаем это с нуля, укрепляем то, что было заготовлено, совершенствуем то, что было на момент полномасштабного вторжения, возможно, недоделано, потому что делались уже в мощных боевых условиях", - пояснила пресс-секретарь.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк - украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Бои на левом берегу Херсонщины

Напомним, российские войска пытались атаковать позиции Сил обороны Украины на левом берегу Херсонщины дважды за прошедшие сутки без применения бронетехники. Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что украинские военные продолжают удерживать позиции и расширяют плацдарм в Крынках.

Также недавно западные издания публиковали материал о возможном прорыве российских войск через линии обороны ВСУ в случае, если Запад не предоставит Украине боеприпасы. Военный эксперт Роман Свитан в своем интервью для Главреда отметил, что хотя на некоторых участках россияне прорвали первую линию обороны, вторую линию оккупантам не удастся прорвать, благодаря географическим препятствиям.

Как сообщал Главред, оккупанты продолжают наступательные операции без применения бронетехники в районе Крынок. Силы обороны Украины удерживают позиции в этом населенном пункте, отметила Гуменюк.

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