УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Враг не может даже подойти: в ВСУ назвали преимущество Украины на правобережье Днепра

Руслана Заклинская
7 марта 2024, 18:20
Украинские пушки расположены на высшем уровне и держат под огневым контролем попытки подхода оккупантов к берегу, отметила Наталья Гуменюк.
Враг не может даже подойти: в ВСУ назвали преимущество Украины на правобережье Днепра
Гуменюк о том, почему россияне не смогут захватить правый берег Херсонщины / Коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Оборонительные сооружения на правом берегу Днепра в Херсонской области выполнены так, что российская армия не имеет возможности даже приблизиться к ним. Об этом рассказала руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии "Радио Свобода".

"Понимание есть, что основная линия боевого столкновения в наших географических условиях - это река Днепр. Поэтому, действительно, для нас сверхважно, чтобы враг не мог перебраться, высадиться и даже подойти к правому берегу. Во-первых, он ландшафтно выше левого берега. Это уже первая сложность, которую врагу преодолеть фактически невозможно. Потому, что расположение наших пушек на высшем уровне устанавливает огневой контроль над водой на момент подхода к берегу", - отметила она.

Гуменюк подчеркнула, что оборонительные сооружения Украины обустроены с учетом всех изменений ландшафта после уничтожения плотины Каховской ГЭС. Поэтому российские оккупанты превентивно работают беспилотниками и артиллерией с левого берега. Враг пытается уничтожить оборонительные сооружения контрбатарейным способом.

видео дня

"Однако обустройство оборонительных сооружений, то, что сейчас стало волной очередной российской пропаганды, в частности, в Херсонской, Николаевской, Одесской областях, мы не делаем это с нуля, укрепляем то, что было заготовлено, совершенствуем то, что было на момент полномасштабного вторжения, возможно, недоделано, потому что делались уже в мощных боевых условиях", - пояснила пресс-секретарь.

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк - украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Бои на левом берегу Херсонщины

Напомним, российские войска пытались атаковать позиции Сил обороны Украины на левом берегу Херсонщины дважды за прошедшие сутки без применения бронетехники. Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что украинские военные продолжают удерживать позиции и расширяют плацдарм в Крынках.

Также недавно западные издания публиковали материал о возможном прорыве российских войск через линии обороны ВСУ в случае, если Запад не предоставит Украине боеприпасы. Военный эксперт Роман Свитан в своем интервью для Главреда отметил, что хотя на некоторых участках россияне прорвали первую линию обороны, вторую линию оккупантам не удастся прорвать, благодаря географическим препятствиям.

Как сообщал Главред, оккупанты продолжают наступательные операции без применения бронетехники в районе Крынок. Силы обороны Украины удерживают позиции в этом населенном пункте, отметила Гуменюк.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Херсонская область война России и Украины Наталья Гуменюк
Реклама

Главное за день

Макрон заявил, что в помощи Украине больше нет "красных линий" - СМИ

Макрон заявил, что в помощи Украине больше нет "красных линий" - СМИ

17:37 Украина
Нельзя исключать, что РФ нацелилась на Зеленского: в ОП сделали тревожное заявление

Нельзя исключать, что РФ нацелилась на Зеленского: в ОП сделали тревожное заявление

17:16 Украина
Швеция официально вступила в НАТО: что известно

Швеция официально вступила в НАТО: что известно

16:39 Украина
Все главные новости

Популярное

У принца Уильяма сделали резкое заявление о здоровье его жены Кейт Миддлтон 19610

У принца Уильяма сделали резкое заявление о здоровье его жены Кейт Миддлтон

Жена Мурата Налчаджиоглу показалась с ребенком, пока он отдыхает с любовницей 7155

Жена Мурата Налчаджиоглу показалась с ребенком, пока он отдыхает с любовницей

Гороскоп на завтра 8 марта: Рыбам - нервный срыв, Стрельцу - суматоха 5678

Гороскоп на завтра 8 марта: Рыбам - нервный срыв, Стрельцу - суматоха

Регионы будет засыпать снегом: Украину накрывает морозный антициклон 5105

Регионы будет засыпать снегом: Украину накрывает морозный антициклон

Последние новости

18:38

В ЕС сделали громкое заявление об Оборонном союзе: что касается поддержки Украины

18:31

Будет мир и счастье: что нужно сделать с веточкой ивы 8 марта

18:20

Враг не может даже подойти: в ВСУ назвали преимущество Украины на правобережье Днепра

18:01

Камерон Диас возвращается на экраны после 10-летнего перерыва - СМИ

17:50

Мурат Налчаджиоглу веселится на отдыхе с родственниками любовницы

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:43

"Бойцы заплатили за это цену": военный раскрыл правду о рубежах за Авдеевкой

17:37

Макрон заявил, что в помощи Украине больше нет "красных линий" - СМИ

17:25

Порошенко за один месяц войны стал богаче, чем за весь 2021 довоенный год - НАПК

17:22

Девушка показала, как сделать мини-теплицу - можно использовать и на следующий год

Реклама
17:16

Нельзя исключать, что РФ нацелилась на Зеленского: в ОП сделали тревожное заявление

16:55

Почему детям нельзя давать есть грибы: важные факты о детском питании

16:39

Швеция официально вступила в НАТО: что известно

16:23

Теперь официально Остапчук: шоумен женился на своей 23-летней избраннице

16:21

Планы всегда есть в Генштабе: эксперт рассказал, когда ВСУ пойдут в контрнаступление

16:20

Медведев истерит, потому что не удалось убить Зеленского ракетой: "Обидно как-то"

16:14

Войска РФ будут атаковать минимум до конца марта: в ВСУ раскрыли планы Путина

16:13

В F﻿orbes назвали самую высокооплачиваемую звезду Голливуда за 2023-й

16:02

Подарок для бывшего: Тищенко получил сумасшедшую сумму от жены в честь развода

15:47

Мощный взрыв и пожар в Сумах: РФ ударила по городу ракетой, есть пострадавшиеФото

15:47

На заводе в Череповце произошел взрыв: разрушен цех по производству FPV

Реклама
15:36

"Едут с презрением, как в отстойник": Россия превратила Донбасс в помойку - Охлобыстин

15:19

"Что за глупости?": Жадан эмоционально высказался о словах Соловий, что она его бросила

15:15

Гвинет разрешила: падчерица Бандераса обручилась с бывшим мужем Пэлтроу

15:10

Норвегия выделила более 150 миллионов долларов на снаряды для армии Украины

14:36

"У него заберут детей": известный режиссер рассказал о проблемах Киркорова

14:31

Решение суда по убийству оператора-украинки Хатчинс: что будет с Алеком Болдуином

14:24

Как быстро снять старую побелку с потолка: простой, но рабочий способ

14:23

Как увеличить урожайность клубники в 4 раза: 2 совета от французских хозяек

14:11

Это не поможет при засоре: сантехник рассказал, почему нельзя лить кипяток

14:00

РФ будет наступать и пойдет на Киев, но летом все изменится в пользу Украины – астролог Влад РоссЭксклюзив

13:59

"Трудная жизнь": российский певец навестил Аллу Пугачеву и наехал на Галкина

13:58

"Линия фронта будет двигаться на запад": Гетьман раскрыл возможный прорыв обороны ВСУ

13:38

Лолита Милявская требует вернуть ей работу в РФ и угрожает выйти на улицы

13:38

Наметет до 10-15 см снега: когда Украину накроют сильные осадки

13:34

Козловский объяснил фанатам, почему он больше не на фронте

13:16

Из-за бездействия НКРЭКУ Украина теряет миллиарды на схемах с тарифами - расследование

13:04

Под угрозой большой город: британская разведка предупредила о новой цели россиян

12:55

"Я от Риза ничего не скрываю": Ирина Сопонару рассказала о реакции жениха-британца на поцелуи с Тарасом Цимбалюком

12:49

Мужчина сделал тест ДНК и узнал ошеломительную правду о своей жене

12:41

Россия весной может пойти в наступление, война вступила в новую фазу – WSJ

Реклама
12:38

Почему нельзя дарить четное количество цветов: какую беду это может повлечь за собой

12:37

Россияне устроили скандал из-за недопуска гимнастов на Олимпиаду 2024

12:33

Как влияет стерилизация на собак: что при этом происходит с животными

12:30

Еще одно направление на фронте стало "горячим": в ВСУ рассказали о наступлении РФ

12:18

Есть все шансы: в Раде рассказали, когда рассмотрят закон о мобилизации во 2 чтении

12:18

"Чудо-женщина" Галь Гадот родила в четвертый раз и раскрыла яркое имя младенца

12:16

Церковный праздник 8 марта: от чего надо воздержаться в этот день

12:15

Дочь Виктора Ющенко показала свое богатство: интригующее фото

11:53

Китайский гороскоп на завтра 8 марта: Крысам - шанс разбогатеть, Козам - обида

11:48

"Из-за бездействия Конгресса": в США отреагировали на мощный удар РФ по Одессе

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять