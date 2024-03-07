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Нельзя исключать, что РФ нацелилась на Зеленского: в ОП сделали тревожное заявление

Руслана Заклинская
7 марта 2024, 17:16
Версию о том, что целью ракетного удара россиян по Одессе был президент Зеленский и греческий премьер Мицотакис, нельзя исключать.
Нельзя исключать, что РФ нацелилась на Зеленского: в ОП сделали тревожное заявление
В Офисе президента отреагировали на ракетный удар РФ по Одессе, когда там находился Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Нельзя исключать версию о том, что ракетный удар России по Одессе был направлен на делегацию президента Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Игорь Жовква, пишет Reuters.

"Это (ракетный удар - ред.) действительно было менее чем в 500 метрах от нас... Что это было? Нельзя исключать, что это было нацелено на делегацию нашего президента или делегацию иностранного гостя", - сказал Жовква.

Как пишет издание, руководители стран инспектировали украинский зерновой коридор в Черноморском порту, когда ракета попала в инфраструктуру порта. Жовква отметил, что оккупанты запустили ракету с территории временно оккупированного Крыма.

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"Ракете нужно менее трех минут, чтобы достичь цели - территории одесского порта. Если бы у нас было достаточно противовоздушной обороны, эту баллистическую ракету можно было бы перехватить", - подчеркнул он.

В то же время Минобороны России заявило, что в среду, 6 марта, российские войска атаковали ангар с украинскими военно-морскими беспилотниками в порту, добавив, что "цель достигнута".

Покушения РФ на Владимира Зеленского

Владимир Зеленский рассказал, что Россия не оставляет попыток убрать его от правительства даже спустя два года войны. Спецслужбы Украины, по словам президента, предупредили по меньшей мере 5-6 попыток покушения на его жизнь с начала полномасштабного вторжения.

"Первый случай был очень интересный...люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, как Covid. А потом - это просто разведданные, которые рассказывают, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться совершить покушение", - рассказывал Зеленский.

В то же время, по данным Independent, с начала войны Зеленский пережил более 12 попыток покушения, но по меньшей мере две из этих историй успеха произошли благодаря американским разведданным.

В частности, боевики российской частной военной компании Вагнера планировали покушение на Зеленского и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. Эту информацию подтвердили разведчики и спецназовцы, которые отвечают за охрану главы государства.

Удар РФ по Одессе, когда там находился Зеленский

Напомним, 6 марта, российские войска ударили ракетами по Одессе, когда там находилась делегация из Греции. Взрыв произошел за несколько минут до встречи Мицотакиса и Зеленского, неподалеку от места расположения греческой делегации.

Также греческий премьер Кириакос Мицотакис подтвердил, что взрыв произошел неподалеку, когда он вместе с украинским президентом находился в порту. Он отметил, что они не успели уйти в укрытие, и описал этот опыт как очень шокирующий.

Как сообщал Главред, в результате российского удара по портовой инфраструктуре Одессы погибли пять человек, сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук. Президент Зеленский также подтвердил, что находился неподалеку от удара и был первым, кто сообщил о погибших. В то же время спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отрицает, что президент Владимир Зеленский, был целью атаки россиян.

Россия подтвердила, что нанесла ракетный удар по Одессе. Оккупанты утверждают, что якобы они "высокоточно" поразили ангар с морскими дронами, которые готовились к выполнению боевого задания.

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Одесса Греция Владимир Зеленский война России и Украины ракетный удар
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