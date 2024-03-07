Медведев истерит, потому что не удалось убить Зеленского ракетой: "Обидно как-то"

Пособник российского диктатора Путина начал доказывать, якобы на самом деле оккупанты не целились по Зеленскому.

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Медведев разразился истерикой, потому что не удалось убить Зеленского ракетой/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скрин

Заместитель председателя Совета Федерации страны-агрессора РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев разразился истерическим заявлением после новости о том, что российская ракета в среду, 6 марта, разорвалась неподалеку от кортежа президента Украины Владимира Зеленского.

Путинский прихвостень в своем заявлении, которое он опубликовал в сети, начал доказывать, якобы "всем очевидно, что никакого удара по кортежу в Одессе не было".

Он поделился своим убеждением, что якобы российские оккупанты попали бы в цель, если бы такая цель была поставлена.

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Рассыпавшись в оскорблениях в адрес главы Украинского государства, пособник российского диктатора заявил, что "не имеет значения", кто является президентом Украины. Но, мол, ему "обидно всё равно как-то", что не удалось убить Зеленского.

Удар по Одессе во время пребывания там Зеленского

Напомним, в среду, 6 марта, Россия ударила ракетами вблизи кортежа Зеленского в Одессе. Взрыв в Одессе произошел в 150 метрах от места расположения миссии Греции, в состав которой входят девять человек. Греческий премьер Кириакос Мицотакис на фоне обстрела возле кортежа Зеленского в Одессе подтвердил, что взрыв произошел неподалеку, когда он вместе с президентом Украины находился в порту.

После этого появились данные о последствиях удара по Одессе. По информации военных, обстрел РФ осуществила баллистическим оружием. Удар пришелся по портовой инфраструктуре Одессе погибло пять человек, сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук. В то же время спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отрицала, что целью атаки противника был Владимир Зеленский.

Позже в CNN со ссылкой на источники сообщили, что ракета взорвалась в 500 метрах от кортежа Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса. По информации источника, колонна автомобилей, в которой ехали лидеры с визитом в город, услышала последствия удара и увидела "грибовидное облако" дыма.

Покушения РФ на Владимира Зеленского Владимир Зеленский рассказал, что Россия не оставляет попыток убрать его от правительства даже спустя два года войны. Спецслужбы Украины, по словам президента, предупредили как минимум 5-6 попыток покушения на его жизнь с начала полномасштабного вторжения. "Первый случай был очень интересный...люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, как Covid. А потом - это просто разведданные, которые рассказывают, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться совершить покушение", - рассказывал Зеленский. Вместе с тем, по данным Independent, с начала войны Зеленский пережил более 12 попыток покушения, но как минимум две из этих историй успеха произошли благодаря американским разведданным. В частности, боевики российской частной военной компании Вагнера планировали покушение на Зеленского и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. Данную информацию подтвердили разведчики и спецназ, отвечающий за охрану главы государства.

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