Войска РФ будут атаковать минимум до конца марта: в ВСУ раскрыли планы Путина

Кремль пытается "продать" электорату Владимира Путину иллюзию якобы способность оккупантов агрессора России "добиваться больших побед", отметил Иван Тимочко.

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У Путина гонят войска России в атаку, но у них уже нет прежнего запала - офицер ВСУ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Российские оккупационные войска будут активно атаковать как минимум до конца марта. Кремль хочет показать "успехи" на поле боя перед перевыборами Владимира Путина. Об этом заявил и глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

В эфире Эспрессо ТВ он рассказал о том, что активизация россиян на фронте может быть связана с планами Кремля относительно так называемых выборов Путина.

"На востоке продолжаются интенсивные бои. Линия фронта очень активна, но чувствуется, что россияне хотя и прут, но уже не имеют запала. У врага тоже начинается понимание, что ему рано или поздно, но придется переходить в оборону. Поэтому, всем украинцам сейчас нужно понимать, что наши бойцы держат оборону и защищают всю территорию страны от врага, который очень агрессивен и очень озлоблен. Для россиян не имеет значения человеческая жизнь", - ответил военный. видео дня

По его словам, Путин пытается показать иллюзию, согласно которой российские оккупанты способны проводить наступления и добиваться "больших побед". Этим Кремль и пытается "подкупить" россиян.

Также офицер добавил, что российские оккупанты будут активно атаковать минимум до конца марта.

"Нам стоит понимать, что легко не будет. Украинские бойцы на фронте понимают это, а вот в тылу, чтобы не создавались иллюзии о том, что или все пропало, или мы завтра уже должны перейти в контрнаступление. Только совместными усилиями мы сможем это сделать, но впереди много работы", - подчеркнул Иван Тимочко.

Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Наступление России

Россия готовит новое наступление на лето-осень и будет стремиться нарастить войска до 1 миллиона человек, считает военный эксперт Алексей Гетьман. В интервью Главреду он сказал, что текущее наступление будет длиться максимум до конца марта.

РФ весной-летом будет наступать и "шатать" Украину, прогнозирует полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Впрочем, по его мнению, вряд ли наступление будет масштабным – оккупанты будут атаковать на Донбассе.

Россия весной может пойти в наступление, война вступила в новую фазу, написали журналисты The Wall Street Journal. В их материале указано, что Украины в сложившейся ситуации вынуждена обороняться и рыть окопы.

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