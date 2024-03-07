Войска РФ будут атаковать минимум до конца марта: в ВСУ раскрыли планы Путина

Российские оккупационные войска будут активно атаковать как минимум до конца марта. Кремль хочет показать "успехи" на поле боя перед перевыборами Владимира Путина. Об этом заявил и глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
В эфире Эспрессо ТВ он рассказал о том, что активизация россиян на фронте может быть связана с планами Кремля относительно так называемых выборов Путина.
"На востоке продолжаются интенсивные бои. Линия фронта очень активна, но чувствуется, что россияне хотя и прут, но уже не имеют запала. У врага тоже начинается понимание, что ему рано или поздно, но придется переходить в оборону. Поэтому, всем украинцам сейчас нужно понимать, что наши бойцы держат оборону и защищают всю территорию страны от врага, который очень агрессивен и очень озлоблен. Для россиян не имеет значения человеческая жизнь", - ответил военный.видео дня
По его словам, Путин пытается показать иллюзию, согласно которой российские оккупанты способны проводить наступления и добиваться "больших побед". Этим Кремль и пытается "подкупить" россиян.
Также офицер добавил, что российские оккупанты будут активно атаковать минимум до конца марта.
"Нам стоит понимать, что легко не будет. Украинские бойцы на фронте понимают это, а вот в тылу, чтобы не создавались иллюзии о том, что или все пропало, или мы завтра уже должны перейти в контрнаступление. Только совместными усилиями мы сможем это сделать, но впереди много работы", - подчеркнул Иван Тимочко.
Кто такой Иван Тимочко
Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.
Наступление России
Россия готовит новое наступление на лето-осень и будет стремиться нарастить войска до 1 миллиона человек, считает военный эксперт Алексей Гетьман. В интервью Главреду он сказал, что текущее наступление будет длиться максимум до конца марта.
РФ весной-летом будет наступать и "шатать" Украину, прогнозирует полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Впрочем, по его мнению, вряд ли наступление будет масштабным – оккупанты будут атаковать на Донбассе.
Россия весной может пойти в наступление, война вступила в новую фазу, написали журналисты The Wall Street Journal. В их материале указано, что Украины в сложившейся ситуации вынуждена обороняться и рыть окопы.
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