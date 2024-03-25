"У нас нет больше зала": РФ ракетой полностью разрушила спортшколу в Киеве, где занимались дети гимнастикой

Тренировка детей должна была начаться незадолго до ракетного удара.

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Ракетный удар по Киеву 25 марта / Коллаж Главред, фото ГСЧС

Сегодня, 25 марта, страна агрессор Россия нанесла по Киеву баллистическими ракетами удар. Известно, что оккупанты разрушили спортивный зал, где занимались дети по художественной гимнастике.

"Не передать словами какой ужас мы сегодня пережили. Не пожелаю такого никому и никогда. Обычный понедельник, начало рабочей недели, продолжается активная подготовка к соревнованиям и тут такое. Сказать что все мы шокированы - не сказать ничего", - сообщила тренер по художественной гимнастике в Киеве Полонина Любовь.

Тренер также рассказала, что дети остались без всего спортивного инвентаря из-за ракетного удара.

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"У нас нет больше зала. Все ковры, техника, документы, предметы, сумки со спортивными вещами детей... Нет ничего! Остались только воспоминания", - говорит тренер.

По нашим источникам, тренировки детей должны были начаться незадолго до ракетного удара, но, к счастью детей в этот момент в спортивном комплексе не было.

"Сразу скажу, что в это время зал был закрыт, не было ни детей, ни тренеров! Вселенная подарила нам шанс жить дальше", - говорит тренер.

Ракетный удар по Киеву 25 марта

В понедельник, 25 марта, в Киеве прогремели мощные взрывы - оккупанты нанесли ракетный удар. Взрывы прогремели сразу после объявления воздушной тревоги в столице.

В ГСЧС сообщили, что в результате ракетной атаки россиян повреждено трехэтажное здание спортзала в Печерском районе Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал жесткий удар по центру Киева.

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