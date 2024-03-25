УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"У нас нет больше зала": РФ ракетой полностью разрушила спортшколу в Киеве, где занимались дети гимнастикой

Мария Тупик
25 марта 2024, 14:21
Тренировка детей должна была начаться незадолго до ракетного удара.
Ракетный удар по Киеву 25 марта
Ракетный удар по Киеву 25 марта / Коллаж Главред, фото ГСЧС

Сегодня, 25 марта, страна агрессор Россия нанесла по Киеву баллистическими ракетами удар. Известно, что оккупанты разрушили спортивный зал, где занимались дети по художественной гимнастике.

"Не передать словами какой ужас мы сегодня пережили. Не пожелаю такого никому и никогда. Обычный понедельник, начало рабочей недели, продолжается активная подготовка к соревнованиям и тут такое. Сказать что все мы шокированы - не сказать ничего", - сообщила тренер по художественной гимнастике в Киеве Полонина Любовь.

Тренер также рассказала, что дети остались без всего спортивного инвентаря из-за ракетного удара.

видео дня

"У нас нет больше зала. Все ковры, техника, документы, предметы, сумки со спортивными вещами детей... Нет ничего! Остались только воспоминания", - говорит тренер.

Удар по Киеву

По нашим источникам, тренировки детей должны были начаться незадолго до ракетного удара, но, к счастью детей в этот момент в спортивном комплексе не было.

"Сразу скажу, что в это время зал был закрыт, не было ни детей, ни тренеров! Вселенная подарила нам шанс жить дальше", - говорит тренер.

Ракетный удар по Киеву 25 марта

В понедельник, 25 марта, в Киеве прогремели мощные взрывы - оккупанты нанесли ракетный удар. Взрывы прогремели сразу после объявления воздушной тревоги в столице.

В ГСЧС сообщили, что в результате ракетной атаки россиян повреждено трехэтажное здание спортзала в Печерском районе Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал жесткий удар по центру Киева.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева ракетный удар
Реклама

Главное за день

От защиты Одессы до боев в окопах: пять сценариев участия Франции в войне с РФ

От защиты Одессы до боев в окопах: пять сценариев участия Франции в войне с РФ

15:12 Мир
"У нас нет больше зала": РФ ракетой полностью разрушила спортшколу в Киеве, где занимались дети гимнастикой

"У нас нет больше зала": РФ ракетой полностью разрушила спортшколу в Киеве, где занимались дети гимнастикой

14:21 Украина
Войска РФ продвигаются к окраинам Часового Яра: в ISW оценили угрозу окружения города

Войска РФ продвигаются к окраинам Часового Яра: в ISW оценили угрозу окружения города

13:51 Украина
Все главные новости

Популярное

Максим Галкин прокомментировал теракт в Крокусе 97278

Максим Галкин прокомментировал теракт в Крокусе

РФ готовит новый ракетный удар: эксперт дал тревожный прогноз и назвал сроки 7786

РФ готовит новый ракетный удар: эксперт дал тревожный прогноз и назвал сроки

Черноморский флот РФ в ближайшее время уничтожат: военный ВСУ сделал заявление 5096

Черноморский флот РФ в ближайшее время уничтожат: военный ВСУ сделал заявление

Ученый назвал город, где в случае захвата РФ не останется украинцев 4023

Ученый назвал город, где в случае захвата РФ не останется украинцев

Последние новости

15:14

Из-за обстрелов РФ тариф на свет придется поднять до 3,5 грн - эксперт

15:12

От защиты Одессы до боев в окопах: пять сценариев участия Франции в войне с РФ

15:10

Скоро вже буде Пасха: как сейчас живет тиктокер Матвей из ЧеркассчиныФотоВидео

14:56

Россия может создать две новые армии: разведка Британии предупредила об угрозах

14:46

Что такое птитим: чем полезен такой продукт и как его готовить

РФ ударила баллистикой по Киеву: поврежден дом на ПечерскеРФ ударила баллистикой по Киеву: поврежден дом на Печерске
14:39

Почему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата

14:21

"У нас нет больше зала": РФ ракетой полностью разрушила спортшколу в Киеве, где занимались дети гимнастикой

14:13

Можно ли пить безалкогольное пиво за рулем в Украине: что нужно знать водителям

13:52

Что можно есть во время поста: список продуктов вас удивит

Реклама
13:51

Войска РФ продвигаются к окраинам Часового Яра: в ISW оценили угрозу окружения города

13:49

"Бумер" и "Бандитский Петербург": в России умер популярный актер в возрасте 50 лет

13:40

В крупном регионе Украины мужчинам запретили приближаться к границе: что произошло

13:31

Джоли в бешенстве: общая дочь Шайло приняла серьезное решение

13:29

Налетят грозы и снег, температура будет бить рекорды: в Украине резко изменится погода

13:26

Стало известно, куда были нацелены ракеты России в Киеве: СМИ раскрыли деталиФото

13:24

Для чего нужны пластиковые "стулья" в пицце: мужчина ошеломил ответомВидео

13:22

Лунный календарь на апрель 2024: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

13:17

Филипп Киркоров покинул РФ после теракта в "Крокус Сити Холл"

13:14

"Продолжается разбор завалов": Зеленский прокомментировал жестокий удар по Киеву

12:56

Гороскоп Таро на апрель 2024: Ракам - подарок, Львам - радость, Девам - успехВидео

Реклама
12:44

Онкобольную Кейт Миддлтон увезли в неизвестном направлении: детали

12:37

Что известно о ракете "Оникс" и почему ее называют "неуязвимой"

12:32

"5 пострадавших - 2 в больнице": Кличко озвучил последствия ракетного удара по КиевуВидео

12:18

Пятна исчезнут за считанные секунды: женщина поделилась "волшебной техникой"Видео

12:11

Восстановление дамбы ДнепроГЭС займет годы - в Укргидроэнерго раскрыли масштабы удара

11:58

Ученый назвал город, где в случае захвата РФ не останется украинцев

11:45

ВСУ мощно уничтожают флот РФ в Крыму: в ISW раскрыли эффективность атак

11:34

"Тяжелое время": предательница Ани Лорак поплакалась из-за поведения дочери

11:33

Ракетный удар по Киеву: уничтожены две баллистические ракеты

11:28

Спатифиллум "цветет постоянно": женщина сказала, что она добавляет в воду для растения

11:08

Полковник-эксперт пояснил, ждать ли от Путина новой мобилизации после выборов

11:05

Стало известно, почему Кейт Миддлтон не сообщила новость о болезни принцу Гарри и Меган

10:47

Китайский гороскоп на завтра 26 марта: Тиграм - конфликты, Драконам - богатство

10:41

Враг притих и готовится к большому наступлению: боец ВСУ назвал опасные направления

10:34

Финансовый гороскоп на апрель: Тельцам - блестящие сделки, Львам - неудобства

10:22

ЖКХ-тарифы будут расти во время войны: в Сети появились детали меморандума с МВФ

10:13

Чем обработать лопату, чтобы не прилипала земля: забудете о грязном инструменте

09:57

ВСУ могли поразить разведывательный корабль оккупантов "Иван Хурс" - ВМС

09:48

В одиночестве: внук Ротару показал, как живет после бегства из Украины

09:43

Евгений Кошевой рассекретил, кем хочет стать его 16-летняя дочь:

Реклама
09:35

Кадыров нашел в России признаки фашизма и пригрозил россиянам - ISW

09:14

Пробоина и крен: в ГУР рассказали подробности удара по российскому кораблю "Ямал"

09:00

Что задумал Путин по Украине и дойдут ли ополченцы до Курска и Белгорода: интервью с СелезневымЭксклюзив

08:57

Когда слабый побеждает сильного?мнение

08:53

Гороскоп на завтра 26 марта: Львам - проблемы на работе, Девам - релакс

08:51

В Нацбанке поменяют правила переводов наличности: что станет иначе

08:32

Гороскоп на апрель 2024: Девам будет нелегко, Раки потеряют деньги

08:18

В Украине резко подскачут цены на сигареты: что произошло

07:55

Ночная атака дронов: Одесса - без света, применяются экстренные отключения

07:20

Церковный праздник 26 марта: что запрещено делать в день Архангела Гавриила

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять