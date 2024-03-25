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От защиты Одессы до боев в окопах: пять сценариев участия Франции в войне с РФ

Алексей Тесля
25 марта 2024, 15:12
Авторы проанализировали последние заявления французских должностных лиц насчет вероятности переброски войск в Украину.
Франция, армия
Во Франции назвали сценарии участия армии в войне / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/armee2terre

Во Франции не исключают, что французские военные могут напрямую участвовать в боевых действиях против российских оккупантов на полях сражений в Украине.

Как пишет издание пишет издание Le Figaro, не исключены пять вероятных сценариев участия армии Франции в войне в Украине.

Авторы проанализировали последние заявления французских должностных лиц, в том числе президента Эммануэля Макрона, когда он не исключал возможности отправки французских солдат в Украину.

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Один из возможных сценариев может включать запуск при помощи французской стороны новых заводом на территории Украины. Причем этом заводы будут производить не только оружие. Вместе с тем среди основных рисков называются непомерные счета, которые могут выставить страховые компании, из-за угроз обстрелов производственных мощностей.

Другой сценарий не исключает помощь французских военных бойцам ВСУ, но не на фронте. Они могут разминировать местность, учить украинскую армию пользоваться техникой. При этом именно такой вариант видится авторам материала наиболее реалистичным.

Еще один сценарий может предусматривать переброску французских войск в Одессу для защиты от вероятного вторжения РФ. Среди минусов – это приведет к прямой конфронтации с Москвой. Подобное вполне возможно и одновременно связано с серьезными рисками.

Среди менее вероятных приводится сценарий создания при участии французских военных защитной зоны. То есть армия будет воевать бок о бок с ВСУ, но без надежной поддержки Запада, в том числе и оружием.

И наконец еще один сценарий – непосредственное участие армии Франции в боях прямо в окопах. Уточняется, что такой вариант несет в себе большие политические риски, ведь этом станет прямой конфронтацией конфликта и бросит вызов диктатору Владимиру Путину. Президент Франции не может принять такое решение своими силами, ему нужно будет заручиться поддержкой со стороны парламента.

Авторы материала добавляют, что при реализации этих сценариев Путин может "ответить" не только на территории Украины, но и всей Европы.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса

Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Вероятность отправки войск в Украину

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона. Предложение начальника штаба обороны Франции генерала Тьерри Буркхарда, как отмечает Даалдер, включало укомплектование оборонительных систем, обучение сил в Украине, начало киберопераций и предложение помощи в разминировании.

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