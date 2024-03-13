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Еще две страны НАТО допустили отправку в Украину своих войск

Яна Ставская
13 марта 2024, 21:28
Президент Литвы заявил, что он "приветствует" отправку в Украину западных войск, и призвал избавиться от "красных линий" в помощи ВСУ.
Еще две страны НАТО допустили отправку в Украину своих войск
Первой идею отправки в Украину войск НАТО подняла Франция / Коллаж Главреда. Фото: пресс-служба НАТО

Эстония и Литва допустили возможность отправки в Украину западных войск. Более того, президент Литвы Гитанас Науседа призвал прекратить проводить "красные линии" в вопросе помощи.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в подкасте Politico заявила, что России направлен четкий "сигнал", что "мы (имея в виду союзников Эстонии по НАТО - Главред) не исключаем разных вещей"

"Все страны должны понять, что мы должны сделать все, чтобы Украина выиграла, а Россия проиграла эту войну", - подчеркнула Каллас.

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Тогда как Гитанас Науседа еще раз сказал, что приветствует отправку наземных войск НАТО на территорию Украины.

"Я приветствовал идею направления миссий на территорию Украины и до сих пор считаю, что нам следует обсудить эту идею. Конечно, лучше всего было бы, если бы мы все единогласно согласились с необходимостью этого и очень хорошо оценили ту разведывательную и другую информацию, которой мы располагаем", - цитирует Науседу LRT.

Он добавил, что во время встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал "перестать проводить для себя красные линии".

Курс Украины на членство в НАТО и ЕС

7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в Конституцию Украины (о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора), инициированный президентом.

За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата.

19 февраля этот закон торжественно подписал в парламенте пятый президент Украины Петр Порошенко.

21 февраля 2019 года изменения в Конституцию вступили в силу.

Войска НАТО в Украине

Еще в феврале французский лидер Эммануель Макрон сделал заявление по поводу размещения в Украине войск НАТО. В разговоре с союзниками он подчеркнул, что Запад "сделает все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну".

Затем Макрон уточнил, что Франция готова ввести в Украину войска, если Россия еще раз пойдет на Киев или Одессу. Французских парламентариев также обеспокоили слова президента о том, что у помощи Украине "больше не существует никаких красных линий".

Идею Макрона уже поддержала Польша . В частности, глава МИД страны Радослав Сикорский отметил, что подобный случай в истории уже имел место во время Корейской войны в 1950-1953 годах. Тогда коалиция государств отправилась на помощь стране по решению Совета безопасности ООН.

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