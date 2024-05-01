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Немецкая "шахедобойка" для Украины: что такое ПВО Skynex и как оно нам поможет

Сергей Кущ
1 мая 2024, 08:58
Главред разбирался, чем особенный комплекс ПВО Skynex и на что он способен.
Что такое ПВО Skynex
Что такое ПВО Skynex / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Система ПВО Skynex, которую предоставила Германия, сейчас на слуху - новейшее оружие поможет Украине противостоять российским дронам.

Главред разбирался, чем особенный Skynex и на что он способен.

Что известно о Скайнексе?

Skynex - это зенитный артиллерийский комплекс, разработанный и произведенный компанией Rheinmetall. Эта система ПВО относительно новая, она была представлена в ноябре 2021 года.

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Скайнекс относится к системам противовоздушной обороны малого радиуса действия, подобно германским зенитным самоходным установкам Gepard. Ее основное вооружение - 35-мм автоматическая пушка Oerlikon Mk3, имеющая эффективную дальность стрельбы 4000 метров и скорострельность 1000 выстрелов в минуту. Орудийный модуль оснащен радаром слежения X-диапазона, обеспечивающим функцию автономного поиска цели.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Эта система продемонстрировала способность поражать рой воздушных дронов (на тестированиях Скайнекс удалось поразить рой из восьми малых БПЛА). Скайнекс использует программируемые 35-мм боеприпасы программированного подрыва AHEAD, разработанные Rheinmetall, которые значительно дешевле систем ПВО с управляемыми ракетами. Эти боеприпасы не подвержены действию электронных систем противодействия при выстреле.

Сколько стоит Skynex?

В декабре 2022 года немецкие СМИ впервые сообщили о том, что немецкая компания Rheinmetall по заказу правительства ФРГ изготовит для Украины две зенитные самоходные установки Skynex. Их стоимость — около 180 млн евро.

Skynex – основные характеристики

  • разработчик – Rheinmetall AG (Германия),
  • тип – зенитный артиллерийский комплекс,
  • тип шасси – 6-колесный грузовик MAN,
  • калибр пушки – 35 миллиметров,
  • эффективная дальность стрельбы – 4 000 метров,
  • скорострельность – 1 000 выстрелов в минуту.

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